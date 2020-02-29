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Александр Рябоконь: На кураже довели матч до логического завершения

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Наставник черниговчан поделился мыслями после победы над азовцами

Александр Рябоконь: На кураже довели матч до логического завершения
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Главный тренер "Десны" Александр Рябоконь прокомментировал разгромную победу над "Мариуполем" в рамках 20-го тура УПЛ.

- Первый тайм был более напряженным. Мы реализовали стандартные ситуации. Во втором, после третьего гола, команда играла в свое удовольствие. Многое получалось. Можно сказать, на кураже довели матч до логического завершения.

- Насколько довольны игрой Тамма в первых двух матчах, насколько он "влился" в коллектив? И что со здоровьем у Имерекова?

- Имереков, к сожалению, пропустит еще как минимум 3 недели. Что касается Тамма, пока доволен - Скала!

- Сейчас "Десна" вступает в период, когда придется играть через 2 дня на третий. Насколько физическое состояние команды и длина скамейки запасных позволяют играть в таком темпе?

- У нас фактически два равноценных состава, если брать группу атаки. В прошлом матче играли Гуцуляк и Картушов, сегодня изменили "крылья" - поставили Кузика и Калитвинцева. Вполне возможно, в следующей игре снова будет какая-то ротация. К тому же есть Будковский, Хльобас: кадровый потенциал позволяет использовать ротацию, в первую очередь, в линии атаки.

- Насколько отличалась атмосфера в раздевалке после финального свистка в матче с "Шахтером" и с "Мариуполем"?

- Кардинально. Мы живем от игры к игре. После матча с "Шахтером" было не легко. Только победы, так уверены как сегодня, придают сил. Первая победа в году всегда важна. Поэтому такая игра, такая победа, надеюсь, позволит ребятам, особенно новичкам, поверить в себя, поверить в команду и почувствовать уверенность. Надеюсь, теперь нам будет приятнее и проще работать вместе.

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В статье: Десна (Чернигов) Александр Рябоконь УПЛ
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Источник:
ФК "Десна"
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Комментарии (1)
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Konnichiwa (Куала-Лумпур)
29.02.2020 в 22:53
Чем не вариант главного тренера для ДК??Вот только для Десны будет обидно если заберут Рябого..
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