Юрген Клопп: Если проигрываешь - постарайся сделать это достойно, как настоящий мужчина

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал поражение от "Уотфорда" в матче 28-го тура АПЛ.

"Они сделали именно то, что хотели, а мы – нет. Так устроен футбол. Первая половина матча выдалась непростой, много подборов в нападении, беготни туда-сюда.

Мы много владели мячом, но занимали неподходящие позиции для навесов, голевых ударов. Нам противостояла по-настоящему хорошая, организованная команда, у которой был отличный план на матч. Нужно признать, хоть это и нелегко, что мы были недостаточно хороши сегодня.

Мы проигрывали 0:3, но продолжали бороться. Мы избежали глупых ситуаций, когда кто-нибудь выходит из себя и пытается кого-нибудь ударить. Если ты побеждаешь – хорошо. Если проигрываешь – постарайся сделать это достойно, как настоящий мужчина", – рассказал Юрген Клопп.