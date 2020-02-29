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Юрген Клопп: Если проигрываешь - постарайся сделать это достойно, как настоящий мужчина

Премьер-лига
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Наставник "красных" поделился мыслями после поражения от "Уотфорда"

Юрген Клопп: Если проигрываешь - постарайся сделать это достойно, как настоящий мужчина
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Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал поражение от "Уотфорда" в матче 28-го тура АПЛ.

"Они сделали именно то, что хотели, а мы – нет. Так устроен футбол. Первая половина матча выдалась непростой, много подборов в нападении, беготни туда-сюда.

Мы много владели мячом, но занимали неподходящие позиции для навесов, голевых ударов. Нам противостояла по-настоящему хорошая, организованная команда, у которой был отличный план на матч. Нужно признать, хоть это и нелегко, что мы были недостаточно хороши сегодня.

Мы проигрывали 0:3, но продолжали бороться. Мы избежали глупых ситуаций, когда кто-нибудь выходит из себя и пытается кого-нибудь ударить. Если ты побеждаешь – хорошо. Если проигрываешь – постарайся сделать это достойно, как настоящий мужчина", – рассказал Юрген Клопп.

В этом матче "Уотфорд" 44-х матчевую беспроигрышную серию "красных" в АПЛ.

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В статье: Юрген Клопп АПЛ Ливерпуль Уотфорд
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Источник:
BBC
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