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Экс-арбитры ФИФА поддержали решение Козыряцкого не назначить пенальти в ворота Колоса

Премьер-лига
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Ступар и Шебек солидарны в своем мнении

Экс-арбитры ФИФА поддержали решение Козыряцкого не назначить пенальти в ворота Колоса
Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

В конце матча 20-го тура УПЛ произошел эпизод, о котором после игры говорил тренер "Карпат" Роман Санжар. После удара со штрафного в исполнении Артема Козака, мяч задел руку игрока "Колоса", который стоял в стенке. Претензии львовян понятны, ведь эпизод произошел в штрафной, однако эксперты, экс-арибтры ФИФА Мирослав Ступар и Сергей Шебек становятся на сторону Козыряцкого. Говорят, что оснований не назначить одиннадцатиметровый было больше, чем назначить его.

Главный критерий – это то, что мяч задел прижатую к туловищу руку игрока "Колоса". Смирный руку не выставлял, а среагировать и быстро убрать за спину возможности почти не было. Поэтому в своей статистике эксперты не будут учитывать это решение как ошибку судьи.

Надо сказать и о моменте на 40-й минуте, когда Бондаренко сбили на линии штрафной зоны, а Максим Козыряцкий вынес мяч за ее пределы – назначил штрафной, а не пенальти. Правда, с этого штрафного "Колос" забил гол, поэтому говорить о критической ошибке арбитра не приходится.

Добавим, что "Колос" победил "Карпаты" 2:1 в двадцатом туре чемпионата.

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В статье: Мирослав Ступар Сергей Шебек Карпаты (Львов) Колос (Ковалевка)
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