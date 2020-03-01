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Хавбек Львова Алваро: Танец после гола – обычное дело для меня
Полузащитник рассказал о ничьей с "Александрией"
Полузащитник "Львова" Алваро Оливейра рассказал о праздновании гола в ворота "Александрии" (1:1).
– После забитого гола ты станцевал на поле. Что означал этот танец и был ли он кому-то посвящен?
– Это обычное празднование для меня. Это бразильская самба.
– В концовке матча команда подсела, стали возникать ошибки. Но вам удалось забить.
– Конечно, мы играли в меньшинстве, нам было трудно. Но благодаря работе на предсезонной подготовке, ежедневным тренировкам нам удалось сравнять счет, – сказал Алваро.
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