Хавбек Львова Алваро: Танец после гола – обычное дело для меня

Полузащитник "Львова" Алваро Оливейра рассказал о праздновании гола в ворота "Александрии" (1:1).

– После забитого гола ты станцевал на поле. Что означал этот танец и был ли он кому-то посвящен?

– Это обычное празднование для меня. Это бразильская самба.

– В концовке матча команда подсела, стали возникать ошибки. Но вам удалось забить.

– Конечно, мы играли в меньшинстве, нам было трудно. Но благодаря работе на предсезонной подготовке, ежедневным тренировкам нам удалось сравнять счет, – сказал Алваро.