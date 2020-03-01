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Хавбек Львова Алваро: Танец после гола – обычное дело для меня

Премьер-лига
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Полузащитник рассказал о ничьей с "Александрией"

Хавбек Львова Алваро: Танец после гола – обычное дело для меня
Новина українською

Полузащитник "Львова" Алваро Оливейра рассказал о праздновании гола в ворота "Александрии" (1:1).

– После забитого гола ты станцевал на поле. Что означал этот танец и был ли он кому-то посвящен?

– Это обычное празднование для меня. Это бразильская самба.

– В концовке матча команда подсела, стали возникать ошибки. Но вам удалось забить.

– Конечно, мы играли в меньшинстве, нам было трудно. Но благодаря работе на предсезонной подготовке, ежедневным тренировкам нам удалось сравнять счет, – сказал Алваро.

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В статье: ФК Львов ФК Александрия
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