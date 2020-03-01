Шаран – о ничьей с Львовом: Очень обидно, что команда не довела матч до победы

Главный тренер ФК "Александрия" Владимир Шаран поделился впечатлениями матча против ПФК "Львов":

"Это была победная игра, ведь соперник остался вдесятером. Но очень грубая ошибка одного игрока привела к тому, что мы сыграли вничью. Поэтому я сделал выводы, объявил их перед командой. Это очень обидно, что опытные игроки не довели такой матч до победы. Возможно рано почувствовали, что это победа, если центральный защитник подключается в атаку и бросает свою зону - это говорит о многом. Это не выполнение игровой дисциплины. Он переводится в дубль.

Новички? Если новичок Мишенко выходит и забивает гол - это уже большой плюс. Игрок старался, бился, но получил незначительное повреждение и был на желтой карточке, поэтому решили его поменять. Вантух провел довольно хороший поединок, но было видно, что он немного набегался, тяжелое поле. И было видно, что силы его покинули. Гордиенко вышел не так, как надеялись. Надо больше работать и надеяться не только на этих игроков, потому что ротация будет серьезной", – цитирует Шарана сайт ФК "Львов".