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Шахтер сыграет против Ворсклы без пяти ключевых игроков

Премьер-лига
(3 голосов)

Лидеры "горняков" получили передышку

Шахтер сыграет против Ворсклы без пяти ключевых игроков
Новина українською

"Шахтер" прибыл в Полтаву на матч с "Ворсклой" в 20-м туре УПЛ.

"Горняки приехали" в составе 19 футболистов. Отметим, что я заявке не нашлось места для Андрея Пятова, Исмаили, Тараса Степаненко, Тайсона и Жуниора Мораеса, которые играли против "Бенфики" (3:3) в ответном матче ЛЕ.

  • Вратари: Алексей Шевченко, Анатолий Трубин
  • Защитники: Додо, Сергей Кривцов, Валерий Бондарь, Давид Хочолава, Витао
  • Полузащитники: Артем Бондаренко, Сергей Болбат, Маркиньос Сиприано, Владислав Вакула, Майкон, Алан Патрик, Фернандо, Марлос, Евгений Коноплянка, Дентиньо, Тете
  • Нападающий: Даниил Сикан

Встреча "Ворскла" – "Шахтер" пройдёт сегодня, 1 марта. Начало – 17.00.

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В статье: Ворскла (Полтава) Шахтер (Донецк)
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Комментарии (10)
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Футбольный спам (Киев)
01.03.2020 в 11:22
У них такой отрыв что им уже можно доигрывать чемпионат дублем
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0
0
Червяк (Донецкая)
01.03.2020 в 11:14
Трубин Додо, Бондарь, Витао, Сиприано Майкон, Бондаренко, Тете, Фернандо, Вакула Сикан Бондарь - капитан и хоть в у-21 выставляйХотя гдето в состав воткнут Коноплянку и дентиньо
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0
0
avatar
Карикатурист (Білозерське)
01.03.2020 в 11:17
Шевченко Болбат - Бондар - Хочолава - Сіпріано Тете - Патрік - Майкон - Коно Бондаренко Сікан
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0
0
avatar
Карикатурист (Білозерське)
01.03.2020 в 11:13
Матвієнко, до речі, теж відсутній
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0
0
аалекс ( Крым)
01.03.2020 в 10:56
Каштру-молодец, подтягивает молодежь потихоньку. Может и получится у него слепить крепкую, по европейским меркам, команду.
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+3
0
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ПетроФ (Луцьк)
01.03.2020 в 12:21
Чию молодь? З Бразилії?((
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0
0
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Ринатбандитыч (Santa Cruz )
01.03.2020 в 10:34
Договорились и так выиграть? Или ВАР поможет, если что, как обычно ? :)
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0
-6
ffggpl (Харьков)
01.03.2020 в 11:01
А смысл нагружать игроков основы?! Чемпионство от горняков ни куда не денется! К тому же Шахтер единственная команда, достойно представляющая нашу страну на международной арене! Вот когда другие так смогут, тогда и рассказывай про ВАР!!!
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+4
-1
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scorpius (Ck)
01.03.2020 в 11:13
Хотел плюсануть, нажал на минус. После субботы глазомер еще не сфокусирован)
+1
0
аалекс ( Крым)
01.03.2020 в 12:15
Будем считать, что это минус Ринатбандитыча (Santa Cruz )
0
0

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