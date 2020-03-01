Премьер-лига
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Шахтер сыграет против Ворсклы без пяти ключевых игроков
Лидеры "горняков" получили передышку
"Шахтер" прибыл в Полтаву на матч с "Ворсклой" в 20-м туре УПЛ.
"Горняки приехали" в составе 19 футболистов. Отметим, что я заявке не нашлось места для Андрея Пятова, Исмаили, Тараса Степаненко, Тайсона и Жуниора Мораеса, которые играли против "Бенфики" (3:3) в ответном матче ЛЕ.
- Вратари: Алексей Шевченко, Анатолий Трубин
- Защитники: Додо, Сергей Кривцов, Валерий Бондарь, Давид Хочолава, Витао
- Полузащитники: Артем Бондаренко, Сергей Болбат, Маркиньос Сиприано, Владислав Вакула, Майкон, Алан Патрик, Фернандо, Марлос, Евгений Коноплянка, Дентиньо, Тете
- Нападающий: Даниил Сикан
Встреча "Ворскла" – "Шахтер" пройдёт сегодня, 1 марта. Начало – 17.00.
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Комментарии (10)
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Футбольный спам (Киев)
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Червяк (Донецкая)
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Карикатурист (Білозерське)
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аалекс ( Крым)
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ПетроФ (Луцьк)
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