Заря - Олимпик: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

После фиаско "Динамо", которое в пятницу уступило "Днепру-1", луганская команда получает шанс вернуться на вторую строчку. Для этого "Заре" необходимо обязательно обыгрывать "Олимпик", что также позволит немного оторваться от преследователей в лице "Десны" и "Александрии". У "Олимпика" остаётся последний шанс попасть в ТОП-6, для чего нужно кровь из носу брать три очка в Запорожье, иначе на втором этапе сезона дончане сыграют в "группе выбывания".

На этой неделе стало известно, что наставник "Олимпика" Висенте Гомес зимой хотел покинуть клуб, однако руководство его не отпустило.

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Favbet лига, 20-й тур (первый этап)

Стадион: "Славутич-Арена" (Запорожье)

Главный арбитр: Сергей Бойко

Заря 14:00 Олимпик

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