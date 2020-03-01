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Заря - Олимпик: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Премьер-лига
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LIVE-трансляция матча чемпионата Украины

Заря - Олимпик: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Новина українською

После фиаско "Динамо", которое в пятницу уступило "Днепру-1", луганская команда получает шанс вернуться на вторую строчку. Для этого "Заре" необходимо обязательно обыгрывать "Олимпик", что также позволит немного оторваться от преследователей в лице "Десны" и "Александрии". У "Олимпика" остаётся последний шанс попасть в ТОП-6, для чего нужно кровь из носу брать три очка в Запорожье, иначе на втором этапе сезона дончане сыграют в "группе выбывания".

На этой неделе стало известно, что наставник "Олимпика" Висенте Гомес зимой хотел покинуть клуб, однако руководство его не отпустило.

Следите за матчем "Заря" - "Олимпик" в текстовой трансляции на UA-Футбол здесь - это самый удобный способ не пропустить ни одного события на поле.

Видеотрансляцию встречи смотрите в этой новости ниже в плеере канала "УНІАН" и Youtube-канала FootballHub.

Favbet лига, 20-й тур (первый этап)
Стадион: "Славутич-Арена" (Запорожье)
Главный арбитр: Сергей Бойко
Заря 14:00 Олимпик

Трансляция УНІАН (по подписке)

Трансляция FootballHub (бесплатно)

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В статье: Заря (Луганск) Олимпик (Донецк)
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