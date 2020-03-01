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Заря - Олимпик: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
LIVE-трансляция матча чемпионата Украины
После фиаско "Динамо", которое в пятницу уступило "Днепру-1", луганская команда получает шанс вернуться на вторую строчку. Для этого "Заре" необходимо обязательно обыгрывать "Олимпик", что также позволит немного оторваться от преследователей в лице "Десны" и "Александрии". У "Олимпика" остаётся последний шанс попасть в ТОП-6, для чего нужно кровь из носу брать три очка в Запорожье, иначе на втором этапе сезона дончане сыграют в "группе выбывания".
На этой неделе стало известно, что наставник "Олимпика" Висенте Гомес зимой хотел покинуть клуб, однако руководство его не отпустило.
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Видеотрансляцию встречи смотрите в этой новости ниже в плеере канала "УНІАН" и Youtube-канала FootballHub.
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Стадион: "Славутич-Арена" (Запорожье)
Главный арбитр: Сергей Бойко
Заря 14:00 Олимпик
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