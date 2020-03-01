Заря - Олимпик 1:0. Игры с огнем

С четырьмя поражениями кряду подходили дончане к очередному тяжелому выезду. "Заря" смогла начать весеннюю часть сезона удачно и стремилась продлить собственную серию. Тем более, что победа позволяла луганчанам подняться на чистое второе место, опережая киевское "Динамо".

Виктор Скрипник все же сделал изменения в победном составе, который вышел на игру прошлого тура с "Мариуполем". Дмитрий Иванисеня вернулся в основу, заменив Ловро Цвека в центре поля, а Владислав Кабаев вышел помогать Перовичу впереди вместо Хомченовского. У Висенте Гомеса было больше изменений, так дисквалифицированного Евгения Цымбалюка в центре защиты прогнозированно сменил Иван Зотько, вместо Литвина справа в обороне вышел Павел Ксенз, а Вербный появился в центре поля вместо Кравченко, который играл против "Зари" правее. Не нашлось места на поле Балашову с Чогадзе, на позиции левого полузащитника с первых минут вышел Максим Дегтярев.

В первом тайме "Заря" владела мячом 70% времени, лишь изредка "Олимпику" удавалось перейти центр поля, что уж говорить о моментах. Однако и у хозяев много голевых эпизодов не было, по сути автором единственного такого до перерыва стал Кочергин, который прошел правым флангом и сделал прострел на дальний угол вратарской. Но находящийся в одиночестве Владлен Юрченко промахнулся мимо ближнего угла.

Зато "Олимпик" все же выждал свой момент после стандарта, причем был он не менее опасным, чем у соперника. Кравченко подал от угла поля, а Максим Дегтярев опередил защитника и нанес удар в упор. Заури Махарадзе оказался на месте и опасность отвел. Интересно, что во втором тайме голкипер "Зари" продолжил подвиги, так как поводов для этого было предостаточно. Защитники луганской команды действовали с низким уровнем концентрации, что регулярно позволяло гостям создавать моменты. В частности, после угловых могли забивать Гришко и Шахаб, последний даже попал в штангу. Иванисеня неаккуратно отдал пас назад вратарю и Кравченко выходил на свидание с Заури, голкипер только кончиками пальцев сумел перевести на угловой. Еще раньше тот же Никита Кравченко проверил со штрафного, но удар с подкруткой оказался немного неточным.

Настоящего апогея достигло давление "Олимпика" в компенсированное время, так как у тому моменту подопечные Скрипника все же смогли выйти вперед. После навеса с углового Павел Ксенз подправил мяч головой, но оказал своим партнерам медвежью услугу, так как караулил этот отскок лишь Владислав Кабаев, который с метра вбил мяч в сетку. Тейшейра и Шахаб могли забивать в концовке, но во втором эпизоде выручила штанга, о чем мы вспоминали выше, а после удара Макса в который уже раз блестяще сработал Махарадзе. Символично, что и финальный свисток был встречен вратарем "Зари" с мячом в руках, он остановил очередную атаку "Олимпика", безошибочно сыграв на выходе.

Запорожье. Стадион "Славутич-Арена"

Главный арбитр: Сергей Бойко (Киевская область)

Ассистенты: Игорь Алехин (Симферополь), Валентин Куцев (Киев)

Заря - Олимпик 1:0

Гол: Владислав Кабаев 77

Заря: Заури Махарадзе, Владислав Кочергин (Дмитрий Хомченовский 78), Михайло Перович (Максим Лунёв 78), Богдан Михайличенко, Виталий Вернидуб, Богдан Леднев, Александр Тымчик, Дмитрий Иванисеня, Владислав Кабаев, Владлен Юрченко (Ловро Цвек 90), Евгений Чеберко

Олимпик: Владимир Крынский, Дмитрий Гришко, Захедитабар Шахаб, Павел Ксёнз, Иван Зотько, Андрей Кравчук, Никита Кравченко (Максим Тейшейра 79), Орест Лебеденко, Максим Дегтярёв, Назар Вербный (Тарас Завийский 52), Сергей Политыло (Темур Чогадзе 81)

Предупреждения: Владислав Кочергин 19, Владлен Юрченко 35, Виталий Вернидуб 60, Дмитрий Хомченовский 85, Богдан Михайличенко 89, Евгений Чеберко 90+6 - Орест Лебеденко 67

"Заря", хоть и не заслужила этого по игре, но выходит на чистое второе место. "Олимпик" же проигрывает пятый матч подряд и окончательно теряет шансы на топ-6.