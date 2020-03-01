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Заря - Олимпик 1:0. Игры с огнем

Премьер-лига
(3 голосов)

Ода Махарадзе и Ксензу...

Заря - Олимпик 1:0. Игры с огнем
Артур Кисляченко Автор UA-Футбол
Новина українською

С четырьмя поражениями кряду подходили дончане к очередному тяжелому выезду. "Заря" смогла начать весеннюю часть сезона удачно и стремилась продлить собственную серию. Тем более, что победа позволяла луганчанам подняться на чистое второе место, опережая киевское "Динамо".

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Виктор Скрипник все же сделал изменения в победном составе, который вышел на игру прошлого тура с "Мариуполем". Дмитрий Иванисеня вернулся в основу, заменив Ловро Цвека в центре поля, а Владислав Кабаев вышел помогать Перовичу впереди вместо Хомченовского. У Висенте Гомеса было больше изменений, так дисквалифицированного Евгения Цымбалюка в центре защиты прогнозированно сменил Иван Зотько, вместо Литвина справа в обороне вышел Павел Ксенз, а Вербный появился в центре поля вместо Кравченко, который играл против "Зари" правее. Не нашлось места на поле Балашову с Чогадзе, на позиции левого полузащитника с первых минут вышел Максим Дегтярев.

В первом тайме "Заря" владела мячом 70% времени, лишь изредка "Олимпику" удавалось перейти центр поля, что уж говорить о моментах. Однако и у хозяев много голевых эпизодов не было, по сути автором единственного такого до перерыва стал Кочергин, который прошел правым флангом и сделал прострел на дальний угол вратарской. Но находящийся в одиночестве Владлен Юрченко промахнулся мимо ближнего угла.

Зато "Олимпик" все же выждал свой момент после стандарта, причем был он не менее опасным, чем у соперника. Кравченко подал от угла поля, а Максим Дегтярев опередил защитника и нанес удар в упор. Заури Махарадзе оказался на месте и опасность отвел. Интересно, что во втором тайме голкипер "Зари" продолжил подвиги, так как поводов для этого было предостаточно. Защитники луганской команды действовали с низким уровнем концентрации, что регулярно позволяло гостям создавать моменты. В частности, после угловых могли забивать Гришко и Шахаб, последний даже попал в штангу. Иванисеня неаккуратно отдал пас назад вратарю и Кравченко выходил на свидание с Заури, голкипер только кончиками пальцев сумел перевести на угловой. Еще раньше тот же Никита Кравченко проверил со штрафного, но удар с подкруткой оказался немного неточным.

Настоящего апогея достигло давление "Олимпика" в компенсированное время, так как у тому моменту подопечные Скрипника все же смогли выйти вперед. После навеса с углового Павел Ксенз подправил мяч головой, но оказал своим партнерам медвежью услугу, так как караулил этот отскок лишь Владислав Кабаев, который с метра вбил мяч в сетку. Тейшейра и Шахаб могли забивать в концовке, но во втором эпизоде выручила штанга, о чем мы вспоминали выше, а после удара Макса в который уже раз блестяще сработал Махарадзе. Символично, что и финальный свисток был встречен вратарем "Зари" с мячом в руках, он остановил очередную атаку "Олимпика", безошибочно сыграв на выходе.

Запорожье. Стадион "Славутич-Арена"
Главный арбитр: Сергей Бойко (Киевская область)
Ассистенты: Игорь Алехин (Симферополь), Валентин Куцев (Киев)
Заря - Олимпик 1:0
Гол: Владислав Кабаев 77
Заря: Заури Махарадзе, Владислав Кочергин (Дмитрий Хомченовский 78), Михайло Перович (Максим Лунёв 78), Богдан Михайличенко, Виталий Вернидуб, Богдан Леднев, Александр Тымчик, Дмитрий Иванисеня, Владислав Кабаев, Владлен Юрченко (Ловро Цвек 90), Евгений Чеберко
Олимпик: Владимир Крынский, Дмитрий Гришко, Захедитабар Шахаб, Павел Ксёнз, Иван Зотько, Андрей Кравчук, Никита Кравченко (Максим Тейшейра 79), Орест Лебеденко, Максим Дегтярёв, Назар Вербный (Тарас Завийский 52), Сергей Политыло (Темур Чогадзе 81)
Предупреждения: Владислав Кочергин 19, Владлен Юрченко 35, Виталий Вернидуб 60, Дмитрий Хомченовский 85, Богдан Михайличенко 89, Евгений Чеберко 90+6 - Орест Лебеденко 67

"Заря", хоть и не заслужила этого по игре, но выходит на чистое второе место. "Олимпик" же проигрывает пятый матч подряд и окончательно теряет шансы на топ-6.

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В статье: Заря (Луганск) Олимпик (Донецк) Favbet лига
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Комментарии (40)
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Геродот (Винница)
01.03.2020 в 18:04
Заря не впечатлила, с такой игрой можно второе место и не взять, тем более последнюю игру Заря играет в Чернигове. Ну а Олимпик сам виноват, проснулись только за 10 минут до конца игры, когда пропустили, Такое впечатление складывалось, что любыми путями хотят отстоять ничью.
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0
0
ascent (Луксор)
01.03.2020 в 17:18
У команды претендующей на второе место должны быть и такие победы, на классе. Раньше именно таких и не хватало,поэтому многих очков и недосчитывались... Олимпик 80 мин ставил автобус, а атаковать (да еще и после зимы) всегда трудно, вот Заря и подсела, а Олимпик побежал. Но всё равно рад, что Заря держит определенный уровень, это многое говорит и о тренере и о команде... Даже у Барселоны бывают трудные матчи, невозможно всегда феерить, тем более с командой, у которой была одна задача все 80 мин - не дать играть сопернику...
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+2
-3
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Hugo64 (PARIS)
01.03.2020 в 17:17
читаешь интервью скрипника после игры и мысль одна--тактически ОН слаб--не может по ходу матча перестроить игру--так бюло и в ЕК кто помнит--также были игры и в УПЛ ( алекс фкл). , пока всё как то по накатаной перед игрой тактикой-- конечно много приносит это и успех ,НО когда то и споткнется команда с таким подходом гл тренера.ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ
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+4
-2
Виктор Валерьевич (Луганск)
01.03.2020 в 17:16
Врядли Зорька войдёт в первый тур игр первой шестерки на втором месте. Нет должного настроя на команды ниже классом. Тут скорее всего к Скрипнику вопросы (все началось ещё с ответного с Будучностью). В шестёрке должны ответственнее играть,а там видно будет. Этот чемп, наверное самый интересный со времен Металлиста.
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-2
lui87ivanov (Запорожье)
01.03.2020 в 17:01
Постоянные восхваления Скрипником своих подопечных оказывают им медвежью услугу. По факту только О.УИТЕЛЬНОЕ везение позволило взять очки в Мариуполе и дома. Рафаилов и Скрипник ратуют ходить и болеть за них, но видя постпохмельное состояние Зари и самого блевануть тянет, а не то, что ходить на них. Второе место с конца таблицы - для Зари.
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+3
-7
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Югин (Харьков-Луганск)
01.03.2020 в 17:16
Так ходи на МФК Металлург ( вот у кого точно второе место с конца таблицы, причём в пердиве), они то феерическую игру показывают, благо выбор у тебя есть....
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-2
oleg dynamo (львівська)
01.03.2020 в 17:01
глянув на гру Зорі і скоріш за все нікуди 2-е місце від ДК не дінеться
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-3
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Hugo64 (PARIS)
01.03.2020 в 17:22
ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ-- ведь судьи показали кажется 13 карточек за две игры-- это что? многие карточки воообще левые--ослабление в играх первой шестерки скорее всего-даже сегодня за однозначные фолы олимпику карточки не показывали-тому же вербному- удары сзади и по ногам и в мяч (юрченоко падал и зацепил его--сразу карточка-- а потом на ледневе так же НО сам повернулся )--игроку ЗАРИ за подобное показали ЖК--
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-1
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satellite (Харьков)
01.03.2020 в 16:54
Зарю с победой но Олимпик очень понравился!!!
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+4
-1
Konnichiwa (Куала-Лумпур)
01.03.2020 в 16:39
Немного жаль Олимпик, реально где то не подфартило! Но с другой стороны сами виноваты, начали бегать только когда пропустили..До 80 мин Заря контролировала игру, хотя по остроте моментов я бы отдал предпочтение Олимпику.Как я и говорил, Александрия, ДК и Заря очень тяжело выходят из межсезонья. Пока только Десна смотрится не плохо. Но вся борьба впереди, посмотрим..)
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+6
-2
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Nelviv`yanyn (На жаль)
01.03.2020 в 16:49
У Олимпика возникали моменті не из-за конструктивных действий, а из-за выигранных единоборств после лонгболлов. Навалились, что-то создали. А так коммент толковый. Гомес разочаровал. Вышли трусливо играть на ничью, а на 80 минуте спохватились.
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+4
-2
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tolina-ystas (Краматорск)
01.03.2020 в 16:38
Зарю перехвалили и ребята явно зазвездили.По этой игре было видно,что не выкладываются до конца желая обыграть в пол ноги но мастерства такого ещё нет. Леднев провел яркую демонстрацию игрового эгоизма.Думаю у Скрыпника хватит духу поставить всё на свои места.Можно с уверенностью сказать если продолжат так фраериться второго места не видать.
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+7
-3
v.grischuk (Винница)
01.03.2020 в 16:34
Пока только Десна впечатлила из всей первой пятерки! Посмотрим еще Шахтер)
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+5
-6
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Hugo64 (PARIS)
01.03.2020 в 17:37
старт две игры по очкам ЗАРЯ -6, ДК-3, ДЕСНА-3, АЛКС-1,Ш-пока -3 скореевсего будет 6--хотя 30 мин--проигрывает ворксле
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+1
0
Джан Мурадов (Придеснянськ)
01.03.2020 в 16:29
Зоря дуже сильна команда. Внаступному році буде боротися за перше місце.
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+5
-5
Acsakal (Kharkov)
01.03.2020 в 16:31
...І тому Олімпік возив Зорю пикою по траві?
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+8
-6
Джан Мурадов (Придеснянськ)
01.03.2020 в 16:32
Останні 7-8 хвилин.
+7
-4
Acsakal (Kharkov)
01.03.2020 в 16:38
7 хвилин доданого часу та 15 останніх хвилин основного. 22 хвилини - це чверть матчу повністю програних. "Дуже сильна команда" із слабкішим суперником такого собі не дозволятиме.
+4
-4
Acsakal (Kharkov)
01.03.2020 в 17:05
Якщо навіть з такою грою Зоря займе друге місце, то що вона зможе показати в Європі? Розчарування будуть ще гіршими, ніж від Динамо.
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+2
-2
Acsakal (Kharkov)
01.03.2020 в 16:28
Зоря відверто розчарувала. Весь матч жували шмарклі, а в кінці взагалі виглядали як претенденти не на друге місце, а на виліт. Навіть за м'яч зачепитися не могли. Олімпіку відверто не пощастило, заробили мінімум нічию.
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+6
-4
аалекс ( Крым)
01.03.2020 в 16:07
Болел за Зарю, но Олимпик реально жалко. Вторую половину дончане провели на высоком уровне, не замечая соперников. Скрипника и его парней с победой, но с такой игрой, второе место может уплыть.
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+7
-3
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Hugo64 (PARIS)
01.03.2020 в 16:07
олимпик-десна--- интересная игра может быть--или опять цветение олимпика---
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+3
-3
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Nelviv`yanyn (На жаль)
01.03.2020 в 16:08
Как эти тире распознавать? два тире - это точка, а три тогда что?
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+2
-3
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Hugo64 (PARIS)
01.03.2020 в 16:09
учит матчасть
0
-6
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Nelviv`yanyn (На жаль)
01.03.2020 в 16:09
матчасть чего? манямирковской пунктуации?
+3
-3
rjhxb61@ukr.net (киев)
01.03.2020 в 18:24
Я еще три года назад у тебя интересовался по поводу твоих знаков препинания, потому как читать тебя сложновато. Ты мне ответил, что у тебя что-то где-то "залипает". Может у тебя запой, когда строчишь на ЮА-Футбол?
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0
0
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Nelviv`yanyn (На жаль)
01.03.2020 в 16:06
Могу дать прогноз на шару. В последнем матче тура между Шахтером и Ворсклой будет красная карточка.
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Nelviv`yanyn (На жаль)
01.03.2020 в 16:03
Также хочется отметить ужасное судейство. Из всех жёлтых карточек только одна из 7!! железобетонная - Михайличенко за прямую ногу!
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+3
-2
Джан Мурадов (Придеснянськ)
01.03.2020 в 16:30
Там скоріш була червона картка. на жаль вар не на всіх матчах.
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+1
-1
ДенЗерг (Луганщина-Украина)
01.03.2020 в 16:45
ВАР на этом матче был. Иногда лучше жевать, чем говорить!
0
-1
avatar
Hugo64 (PARIS)
01.03.2020 в 16:01
отскок и ещё какой--лучший-- махарадзе без вопросов-- худший--- леднев юрченко иванисеня кочергин хоч и гол забил но и кабаеев-- почти полсостава играли так себе--- защита--тоже хромаеет-- как повезло и как неповезло--- ведь так олимпик не играл с фкл---ДК зарядила олимпик ---дело олимпика процветаеет--игры на супер и игры сливные----ЗАРЯ же тяжелая-- хотели малой кровью а получилось с кровью--И НЕМНОГО ЛИ ЖЕЛТЫХ КАРТОЧЕК ЗА ДВА МАТЧА БОЛЕЕЕ десяти---- в чем вопрс -в судьях? или в физике
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+3
-5
support (Kyiv)
01.03.2020 в 16:00
Борьба за второе место
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+4
-4
Джан Мурадов (Придеснянськ)
01.03.2020 в 16:28
Ні, за перше
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0
-4
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simargl (Чернигов)
01.03.2020 в 15:59
Это ж надо такое невезение поймать Олимпику!!!! ... Махарадзе , красава, на кураже, как в лучшие годы вытащил никакущую Зарю на второе место.
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+7
-6
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Nelviv`yanyn (На жаль)
01.03.2020 в 16:00
Вы футбол до 80 минуты смотрели? Олимпик создавал моменты со стандартов/тупых навал, когда Заря подсела.
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+2
-8
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Nelviv`yanyn (На жаль)
01.03.2020 в 16:19
Надеюсь, Олимпик покарает Десну в следующем туре.
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+3
-4
Джан Мурадов (Придеснянськ)
01.03.2020 в 16:28
Тіпун вам на язик.
+2
-4
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Инспектор ( )
01.03.2020 в 15:59
Не очень нравится выражение не повезло, но сегодня Олимпику точно не фартило. Очко наиграли железно
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-5
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Nelviv`yanyn (На жаль)
01.03.2020 в 15:58
До 80 минуты игроки Зари прекрасно играли против автобуса, но потом подсели. Должны были 2 гола еще в первом тайме забивать. Почему Олимпик не играл на победу с 1 минут?
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+5
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v.grischuk (Винница)
01.03.2020 в 15:57
Вообще не впечатлила Заря!!!!!!!!
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