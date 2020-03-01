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Мышенко – о ничьей со Львовом: Для нас это как поражение

Премьер-лига
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Хавбек прокомментировал свой дебютный матч за "Александрию"

Мышенко – о ничьей со Львовом: Для нас это как поражение
Новина українською

Полузащитник "Александрии" Богдан Мышенко прокомментировал ничью в 20-м туре УПЛ со "Львовом" (1:1).

"Рад дебютировать за "Александрию". Рад, что получилось забить в дебютном матче, еще и такой гол. Жаль, что сыграли вничью.

Для нас эта ничья как поражение. Смазанные эмоции", – сказал Мышенко в эфире "Футбол NEWS".

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В статье: ФК Львов ФК Александрия Богдан Мышенко
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