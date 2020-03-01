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Мышенко – о ничьей со Львовом: Для нас это как поражение
Хавбек прокомментировал свой дебютный матч за "Александрию"
Полузащитник "Александрии" Богдан Мышенко прокомментировал ничью в 20-м туре УПЛ со "Львовом" (1:1).
"Рад дебютировать за "Александрию". Рад, что получилось забить в дебютном матче, еще и такой гол. Жаль, что сыграли вничью.
Для нас эта ничья как поражение. Смазанные эмоции", – сказал Мышенко в эфире "Футбол NEWS".
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