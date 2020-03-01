  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Три команды УПЛ не определились с шестеркой. На ТОП-6 есть шансы у Колоса, Мариуполя и Днепра-1
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Три команды УПЛ не определились с шестеркой. На ТОП-6 есть шансы у Колоса, Мариуполя и Днепра-1

Премьер-лига
(2 голосов)

Кто же в итоге заберет последнюю путевку в первую шестерку?

Три команды УПЛ не определились с шестеркой. На ТОП-6 есть шансы у Колоса, Мариуполя и Днепра-1
Новина українською

За два тура до завершения первого этапа только три команды еще не определили свою судьбу по распределению на шестерки.

Теоретические шансы попасть в ТОП-6 кроме "Колоса" остаются еще в "Мариуполя" и "Днепра-1".

С кем претендентам еще играть на первом этапе:

  • "Колосу" - с "Динамо" и "Шахтером"
  • "Мариуполю" - с "Ворсклой" и "Днепром-1"
  • "Днепру-1" - с "Шахтером" и "Мариуполем"

Как видим, у всей тройки еще довольно неплохие шансы.

Три команды УПЛ не определились с шестеркой. На ТОП-6 есть шансы у Колоса, Мариуполя и Днепра-1 - изображение 1

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ФК Мариуполь УПЛ Колос (Ковалевка) Днепр-1
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (5)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
rjhxb61@ukr.net (киев)
01.03.2020 в 18:08
"Пройдет" Мариуполь. Вот увидите!!!
Ответить
0
0
adidas77 (Cумы)
01.03.2020 в 17:30
Конечно очень хочется видеть Днепр.Но ясно одно, что пока ничего не ясно
Ответить
+1
0
makernew (Alexandriya - Kiev)
01.03.2020 в 16:54
Протянут подносителя очков....
Ответить
0
-3
avatar
Nelviv`yanyn (На жаль)
01.03.2020 в 16:29
Хочется видеть СКД1, но пройдет Колос.
Ответить
0
-4
Джан Мурадов (Придеснянськ)
01.03.2020 в 16:27
Уся боротьба ще попереду
Ответить
+1
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...