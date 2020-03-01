Три команды УПЛ не определились с шестеркой. На ТОП-6 есть шансы у Колоса, Мариуполя и Днепра-1

За два тура до завершения первого этапа только три команды еще не определили свою судьбу по распределению на шестерки.

Теоретические шансы попасть в ТОП-6 кроме "Колоса" остаются еще в "Мариуполя" и "Днепра-1".

С кем претендентам еще играть на первом этапе:

"Колосу" - с "Динамо" и "Шахтером"

"Мариуполю" - с "Ворсклой" и "Днепром-1"

"Днепру-1" - с "Шахтером" и "Мариуполем"

Как видим, у всей тройки еще довольно неплохие шансы.