Премьер-лига
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Три команды УПЛ не определились с шестеркой. На ТОП-6 есть шансы у Колоса, Мариуполя и Днепра-1
Кто же в итоге заберет последнюю путевку в первую шестерку?
За два тура до завершения первого этапа только три команды еще не определили свою судьбу по распределению на шестерки.
Теоретические шансы попасть в ТОП-6 кроме "Колоса" остаются еще в "Мариуполя" и "Днепра-1".
С кем претендентам еще играть на первом этапе:
- "Колосу" - с "Динамо" и "Шахтером"
- "Мариуполю" - с "Ворсклой" и "Днепром-1"
- "Днепру-1" - с "Шахтером" и "Мариуполем"
Как видим, у всей тройки еще довольно неплохие шансы.
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Комментарии (5)
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rjhxb61@ukr.net (киев)
01.03.2020 в 18:08
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0
0
adidas77 (Cумы)
01.03.2020 в 17:30
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+1
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makernew (Alexandriya - Kiev)
01.03.2020 в 16:54
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0
-3
Nelviv`yanyn (На жаль)
01.03.2020 в 16:29
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-4
Джан Мурадов (Придеснянськ)
01.03.2020 в 16:27
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+1
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