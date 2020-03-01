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Виктор Скрипник: Когда оступается лидер и ты можешь его обогнать - это большая мотивация

Премьер-лига
(1 голосов)

Наставник луганчан поделился мыслями после победы над "Олимпиком"

Виктор Скрипник: Когда оступается лидер и ты можешь его обогнать - это большая мотивация
Новина українською

Главный тренер луганской "Зари" Виктор Скрипник прокомментировал минимальную победу над "Олимпиком" в рамках 20-го тура УПЛ.

- Мы выиграли 1:0. Конечно хотели первую игру дома сыграть на результат и мы его добились. В конце была валидольная игра. Та тактика, которая была у "Олимпика", приносила им дивиденды. Мы владели преимуществом, не забили свой гол. Тот же Юрченко имел убойный момент. Игра открылась после того, как забили. Тогда уже, можно сказать, нам где-то повезло. Но тем и прекрасен футбол, что его нельзя спрогнозировать.

Я благодарен ребятам. Они терпели. Мы додавили соперника, ещё раз говорю, с долей везения на последних минутах отстояли на ноль. По большому счёту, эта победа заслуженная. Хорошо настроились, вошли в игру, контролировали её, имели моменты. Мы не комментируем, как играет соперник. Это их дело. Могу лишь сказать, если бы они играли так с первых минут, как играли после того, как мы забили, то, может быть, нам было бы ещё сложнее. Готовимся к игре со "Львовом" в среду.

- На трибунах был Джоель Абу Ханна. Какая ситуация с ним?

- Он завтра летит в Германию на обследование. У него надрыв четырёхглавой берцовой мышцы. Он едет на углублённое обследование туда. На данный момент Джоель нам не помощник. С учётом того, что у нас два человека пропустит игру со "Львовом" по карточкам, нужно затянуть пояса. У нас есть хорошие ребята, которые могут эту брешь закрыть и достойно выглядеть на поле. Мы хотим добыть три очка.

- Зная результат матча "Днепр-1" - "Динамо", насколько он вас стимулировал?

- Когда оступается лидер и у тебя есть возможность его обогнать и улучшить своё турнирное положение – это большая мотивация. В то же время, с этим давлением, есть определённые трудности. Возрастает цена ошибки, когда подтверждаешь роль фаворита. Я вижу, как у ребят горят глаза, и мы не ждём, что соперники в будущем у нас будут легче. Нас знают, под нас подстраиваются и изучают. Но мы та сила, которая хочет быть там, где сейчас находится. Нужно дальше развиваться и бороться, что мы и делаем.

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В статье: Заря (Луганск) Олимпик (Донецк) Виктор Скрипник УПЛ
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Комментарии (2)
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lui87ivanov (Запорожье)
01.03.2020 в 18:11
Если-бы у ребят глаза горели, то по воротам соперника хотя бы пытались бить, но они с мутными глазами упорно перепасовывали мячь поперек и назад. Могли и себе даже забить. В очередной раз урок не пойдет впрок?
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Hugo64 (PARIS)
01.03.2020 в 17:45
надо не разговаривать с некоторыми игроками ЗАРИ а дать п-лей--Юрченко-хвалишь а ведь сколько ошибок--и гол привез в мариком, сегодня иванисеня-- чуть везения и опыта и был бы гол, кочергин -это что то ни паса ни удара-(хотя удары бывают и хорошими НО бывают а в основном) и конечно ледневу-звезда горит над головой- сколько сегодня атак загубил своими необводками и потерями мяча.
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