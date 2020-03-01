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Ворскла - Шахтер 1:0. Где отвага, там и победа

Премьер-лига
(6 голосов)

"Горняки" берут пример с "Ливерпуля" и прерывают беспроигрышную серию

Ворскла - Шахтер 1:0. Где отвага, там и победа
Георгий Грошев Автор UA-Футбол
Новина українською

Если Вы не смотрели игру целиком, решив заняться воскресным вечером другими делами, пусть Вас не удивляет итоговый счет. Это не случайная победа, это не "отскок" команды, которая поставила автобус и попутно реализовала свой единственный момент. Это полностью заслуженная победа футболистов, которые сыграли в смелый и открытый футбол. А теперь детальнее о событиях на поле.

Сказать, что "Ворскла" начала матч очень активно - не сказать ничего. В первые 15-20 минут "горняки" лишь держали оборону и даже не имели мысли о том, чтобы предложить что-то впереди. Хозяева также не создали огромного количества моментов, но их прессинг и желание заслуживают наивысших похвал. Вполне справедливо, что именно они смогли первыми забить в матче. Инициатором гола стал Алан Партик. Наверное бразильца немного опьянила слава после двух еврокубковых матчей, раз он начал передерживать мяч, находясь в собственной штрафной. Скляр с большим удовольствие воспользовался таким подарком, забрал круглого и отдал передачу на ногу Степанюка - форвард достаточно спокойно отправил его в ворота.

"Шахтеру", непривычно нервному и привычно расхлябанному, нужно было брать себя в руки и исправлять ситуацию. Не солидно лидеру чемпионата показывать столь слабое выступление, особенно против нынешней "Ворскле" (отмазка "мы играли резервом" не поможет). Команда Каштру перевела игру к штрафной соперника, но из опасного вспоминается только выстрел Марлоса. Полтавчане ответили на это неплохим ударом Пуцлина в руки Шевченко.

Спасать во втором тайме донецкий клуб был призван Артем Бондаренко (дебют полузащитника за взрослую команду). Удивительно, что на поле остался Дентиньо, который вышел на позиции "девятки", но больше напоминал призрак, так как считанное количество раз получал мяч. Именно бразилец проиграл воздух в своей штрафной 177 сантиметровому Кулачу. Благо для "Шахтера", форвард в ворота не попал. После этого удваивать преимущество хозяев мог Кане, но его удар прошелся рядом с левой штангой.

У "горняков" не получалось практически ничего. Взял на себя смелость Коноплянка, выстрелив метров с 25-ти, но тут выручил Ризнык. Согласитесь, совсем не такого ждешь от участника еврокубков. Параллельно с беззубостью в атаке, были и постоянные провалы в обороне. Особенно успешно "Ворскла" прорывалась по левому флангу, где вторую неделю подряд не очень ясно во что играл Сиприано. Отметим хороший прострел Луизао, который вовремя прервал Додо.

За 10 минут до конца основного времени, когда все ждали навалы от "Шахтера", все вопросы мог снимать Владислав Кулач. Воспитанник донецкой команды получил передачу от Кане и должен был просто попасть в ворота, но в последний момент из-под него выбил мяч Хочолава. Грузинский защитник спас интригу и подарил надежду своей команде. Попытался помочь номинальным хозяевам и Скляр, который, заработав второй "горчичник", досрочно отправился отдыхать. Не только Александр попал под горячую руку арбитра, свои желтые карточки в концовке получили еще и Додо, Дентиньо и даже Дарио Срна. Это лишний раз говорит о том, насколько эмоциональным вышел матч в Полтаве.

Несправедливым будет не отметить, что в добавленное время Пердута, после удара Бонадренко, сыграл в штрафной рукой. Арбитр не отреагировал на подобное и твердо стоял на своем - "это не пенальти". Противники и скептики в отношении к VAR могут долго выступать против его введения, но на сегодня имеем следующее - в двух играх тура (вспомним встречу "Колоса" и "Карпат") на последних секундах возникают очень спорные эпизоды. Эпизоды, которые прямо влияли на результат матча и могли быть пересмотренны при помощи видеоповторов. Это факт, самая упрямая вещь в мире.

Резюмируем. "Ворскла" сегодня смотрелась очень слаженно, играла смело и победила заслуженно. Браво, Юрий Максимов! Наставник действительно сумел изменить команду к лучшему. "Шахтер" же, несмотря на то, что играл практически резервом, заслужил услышать в свой адрес совсем другие слова. Думается, что некоторых сегодняшних "героев" мы еще не скоро увидем в стартовом составе команды Луиша Каштру.

Полтава. Стадион "Ворскла" им. Бутовского
Главный арбитр: Игорь Пасхал (Херсон)
Ассистенты: Александр Павлинов (Одесса), Виталий Сухин (Одесса)
Ворскла - Шахтер 1:0
Гол: Руслан Степанюк 30
Ворскла: Дмитрий Ризнык, Игорь Пердута, Александр Скляр, Луис Густаво Пальярес (Баенко 90+2), Владислав Кулач, Руслан Степанюк (Наджиб Якубу 63), Владимир Чеснаков, Вадим Сапай, Давид Пуцлин, Ибрахим Кане, Пап-Альюн Ндиайе
Шахтер: Алексей Шевченко, Сергей Кривцов, Давид Хочолава, Дентиньо, Марлос, Тете, Евгений Коноплянка, Алан Патрик (Артём Бондаренко 46), Майкон де Андраде, Маркиньос Сиприано (Фернандо дос Сантос Педро 82), Сергей Болбат (Додо 60)
Предупреждения: Александр Скляр 55, Руслан Степанюк 58, Игорь Пердута 62, Давид Пуцлин 73, Наджиб Якубу 77, Александр Скляр 84 - Тете 36, Сергей Кривцов 50, Маркиньос Сиприано 50
Удаление: Александр Скляр 84

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В статье: Ворскла (Полтава) Шахтер (Донецк) Руслан Степанюк
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Комментарии (138)
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support (Kyiv)
01.03.2020 в 21:07
Ворскла топ, дала шанс витюхе бокассе вернуться в комменты
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ПетроФ (Луцьк)
01.03.2020 в 20:53
за кротів грала молодь, тому і програли. 28 - 27. 28. 27. 21 - 31. 31. 20. 30. 28. - 22.))
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0
0
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
01.03.2020 в 20:43
Шахтар зараз в чемпіонаті веде себе як Робін Гуд, забираючи очки у сильних і віддаючи слабим. Має на то право.
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Геродот (Винница)
01.03.2020 в 20:34
По матчу, как болельщик Шахтера, могу сказать - браво Ворскла. Победа заслуженная. Что касается игры Шахтера, то ее можно охарактеризовать одним словом - безобразная. И это касается абсолютно всех игроков. Не за что зацепиться. И вина в этом прежде всего Каштру. Ведь было понятно, что Ворскла будет супермотивированной - после вчерашнего поражения Карпат у них в случае победы появится отрыв в 5 очков от Карпат. А Каштру взял и выпустил разношерстный, абсолютно несыгранный состав, где отсутствовало семь игроков основы. А те что были - Марлос, Болбат, Додо - номер отбывали. Додо, кстати, красная карточка, полученная в игре с Бенфикой, ничему не научила. Сегодня мог снова получить - Пасхал пожалел. В результате такого состава - постоянные потери мяча, обрезки, куча мелких абсолютно ненужных передач. И ни одного голевого момента за всю игру. Зато Патрик столько напартачил, что на 5 игр вперед хватит, и в конечном счете гол сам себе привез, за что его справедливо убрали с поля после первого тайма. Конечно, можно говорить, что это был смотр резерва, только вывод тут один - у Шахтера резерва почти нет. А есть вечный лавочник Дентиньо, слабенький Нем, досрочно возвращенный из аренды, есть левый защитник Сиприано, который абсолютно нулевой, даже проблесков мастерства у него не видно, не пойму, как он оказался в Шахтере и что тут делает. Ну и особый разговор о Коноплянке. Такие были надежды, что он усилит команду, а он так ничего и не показывает. Это его реальный уровень, лучше он не будет. Считаю, что это абсолютно провальный трансфер, зря бабки выбросили. Он команде не нужен. Конечно, отрыв в 13 очков от второго места комфортный, это поражение погоды не делает, но, как по мне, чистка рядов команды от балласта явно напрашивается.
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+2
0
FC SD CLUB (Кривой Рог)
01.03.2020 в 20:45
Согласен с Вами. А чистка рядов не то что напрашивается, а просто крайне необходима! Ждем летом удаления балласта.
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+1
0
Володимирович (Кременчуг)
01.03.2020 в 20:56
Та вже й невіриться ... вже третій тренер в команді, а Нем і Дентіньйо як грали так і грають... Хочолава і т.д. ну Патрік наче розкрився але..
0
0
Joyce (Donetsk)
01.03.2020 в 21:00
У меня надежд на Коноплянку не было в принципе: вещь в себе, всегда предсказуемый, некомандный игрок, к тому же с одним единственным ярко выраженным условным рефлексом - взял мяч, сместился слева в центр и нанес удар. Не помню ни одного случая, чтобы Коноплянка своевременно выдал пас партнеру. Всегда тормозит атаки. Поэтому нигде и не заиграл.
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0
0
Comment06 (Украина)
01.03.2020 в 20:29
Ух-ты! Прилетело, причем по делу, Шахтеру, откуда совсем не ждали! Ну, и слава Богу! Лучше пендель получить от своей Ворсклы в не имеющем турнирного значения матче, чем от Вольсбурга в 1/8 ЛЕ! Вовремя опустили на землю, да и от балласта, может быть, избавятся! Спасибо Ворскле и Максимову!
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+2
0
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sharynadivane (Александрия)
01.03.2020 в 20:24
При нынешнем регламенте Ворскла еще и за еврокубки может побадаться. Если конечно так играть будут.
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+2
0
Joyce (Donetsk)
01.03.2020 в 20:24
Ворсклу - с заслуженной победой! ШД - с заслуженным поражением! Очень понравилась игра Бондаренко - хороший дриблинг, контроль мяча, отсутствие нервозности. Спокойно и уверенно. Короче, с удачным дебютом :)
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0
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Dennis (Одесса)
01.03.2020 в 20:17
Максимова в Динамо
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0
-4
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ПетроФ (Луцьк)
01.03.2020 в 20:15
Супряга вийшов на заміну і закатив три мячі в ворота ДК. А Сікан, при відсутності основного нападника. навіть шансу не отримав. В цьому весь шахтьор.
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+2
-4
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Romerik (YNWA)
01.03.2020 в 20:41
Тю, я так і не поняв твоїх слів. Яке відношення Дніпро має до Шахти. Чи Сікан в оренді в Ворскла може. Якщо ти таким дивним способ вирішив порівняти Шахту з ДК, то і тут промах. Супрягу тоже списали в ДК, за то шо нє отвічає трєбованіям супєр трєнєра. Обоє хороші, хотя ДК шось там пробує награвати з українцями, але ми бачимо результат. Шахтьор хоч має основного Мораєса, а ті ставили в основу Бєсєдіна.) Так в чому претензії. В тебе вітер дує в одну сторону, не порядок земляк...
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ПетроФ (Луцьк)
01.03.2020 в 20:57
а що не зрозумілого в моїх словах? Супряга такий же чемпіон світу як Сікан, але один забиває нехай і будучи в оренді, тоді коли інший немає навіть шансу вийти на поле, при тому що завжди дають час на полі навіть заштатним латиносам.. Така філософія кротів.
0
0
Piter (Полтава)
01.03.2020 в 20:10
как я продолжаю гардитса нашими героями.они всегда на последнем месте.
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0
-2
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таврия19752009 (симферополь)
01.03.2020 в 19:56
Коноплянки пора к Милевскому
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-4
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Nelviv`yanyn (На жаль)
01.03.2020 в 19:59
Ему можно в Турцию летом ехать подзаработать и в 33-34 закончить.
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таврия19752009 (симферополь)
01.03.2020 в 19:53
Кто претендент на чемпионство ;Шахтер ,Заря,Динамо? Хотел бы на Зарю поставить если бы Рафаилов
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таврия19752009 (симферополь)
01.03.2020 в 19:54
Если бы не Рафаилов*
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+1
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Nelviv`yanyn (На жаль)
01.03.2020 в 19:57
У тебя эмоции, смотрю, не как не улягутся. ШД выиграет, расслабься.
+1
-1
Dimka26 (Чернигов)
01.03.2020 в 19:57
Такое спрашиваешь. Конечно же Десна с Рябоконем. Самая грамотная команда в плане тактики УПЛ.
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0
-2
vlotko (Броди)
01.03.2020 в 20:16
Які інші претенденти, ШД хоч і програв розрив залишився попередній. ШД тепер може роздавати очки на свій розсуд.
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0
-1
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
01.03.2020 в 19:47
Ну порівнювати Шахтар і Ліверпуль , це вже дуже і дуже занадто. Попустітьтся. Ворскла зіграла добре, другий матч поспіль.
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+4
-2
Gafan777 (Каменка)
01.03.2020 в 20:05
Как правило такие команды на такие матчи настраивается как на последний, поэтому следующий тур для Ворсклы поражение, в лучшем случае ничья.
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0
0
Gafan777 (Каменка)
01.03.2020 в 20:06
Так же и с Уотфордом в следующем туре будет. Они тоже краще зигралы за Ливерпуль
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0
-1
agnessy (Черноморск)
01.03.2020 в 19:46
Кто больше хотел победить, тот и победил. Ворскла понравилась, такая команда нужна в Премьер-Лиге!
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+3
0
v.grischuk (Винница)
01.03.2020 в 19:53
Ворскла точно не должна вылитеть! Тренер у них сейчас хороший, должен вытянуть!
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+1
0
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Харьковчанин (Харків)
01.03.2020 в 19:44
во дають! молодці полтавчанє!
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+1
-1
Alex51 (KYIV Zoo)
01.03.2020 в 19:36
нормуль на контору зіграли
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0
-7
Володимирович (Кременчуг)
01.03.2020 в 19:37
Так тож не Кремінь грав, а Ворскла)))) Регіон один , команди різні!!!
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+1
0
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Nelviv`yanyn (На жаль)
01.03.2020 в 19:46
Неплохо)
0
-2
FC SD CLUB (Кривой Рог)
01.03.2020 в 19:45
А ФКДК накануне тоже на контору сыграло?)
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+3
0
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Romerik (YNWA)
01.03.2020 в 19:32
Интересно, кто ещё не проигрывал в европейских чемпионатах... До этого были несколько клубов, из которых Шахтар и Ливерпуль... Поэтому интересно остался ли кто-то ещё...
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+2
-1
Dimka26 (Чернигов)
01.03.2020 в 19:38
Из топ-20 больше никого не осталось. Может где-то там в самом дне и есть фраерки непобедимые
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0
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Romerik (YNWA)
01.03.2020 в 19:39
Так в этом и вопрос) интересно узнать об этих фраерках
+2
0
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Беркут88 (Тернопіль)
01.03.2020 в 20:03
Олімпіакос досі без поразок в чемпі, 19 перемог та 6 нічиїх
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0
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Rezerf (Чернігів)
01.03.2020 в 20:07
"Лудогорец" (Болгария), "Европа" (Гибралтар), "Сент-Джозефс" (Гибралтар), "Олимпиакос" (Греция), "Маккаби" Тель-Авив (Израиль)
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0
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Rezerf (Чернігів)
01.03.2020 в 20:13
До речі. ДК у трьох сезонах жодного разу не програв (1999/2000; 2006/2007; 2014/2015) ШД лише в одному сезоні не мали поразок (2001/2002)
+2
-1
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Romerik (YNWA)
01.03.2020 в 20:16
Понял, спасибо
+3
0
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Rezerf (Чернігів)
01.03.2020 в 20:18
surl.li/avjd
0
0
Roman Zett (Poltava)
01.03.2020 в 19:32
Пуцлин топ
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+2
0
Володимирович (Кременчуг)
01.03.2020 в 19:31
Не має ні чого страшного! Програли той програли! Головне висновки правильні зробити! Дуже радий за земляків!!! Здається Карпатам вже ні чого не допоможе! Хоча...може всеж Живаго посадять)))
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+2
-2
Bambula1986 (Тернопіль)
01.03.2020 в 19:31
Шахтар міг собі дозволити програти ( тим більше Динамо програло) і програв. Якби потрібна була перемога то розірвали б ворсклу в клочья.
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+5
-3
v.grischuk (Винница)
01.03.2020 в 19:50
Они должны за свои зарплаты в полусонном состоянии, одной ногой, любую команду в этом чемпионате обыгрывать!
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+1
-2
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Nelviv`yanyn (На жаль)
01.03.2020 в 19:27
Как же смешно выглядел Коно. Такой, мол, сейчас порешаю.
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+3
-3
Alk1964 (Краматорск)
01.03.2020 в 19:39
Против Коно играл Луизао. Когда его меняли, то лицо в поту, футболку хоть выжимай, а Коно как будто только из сушилки вышел.
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+6
0
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Nelviv`yanyn (На жаль)
01.03.2020 в 19:26
Прав Морозюк. У н ас все проблемы из-за тренеров. Приходит норм.тренер и игрок будто оживает. Луизао был пешеходом у Косовского. Так Максимов - это просто очень качественный физрук. Представьте, что будет, если придет целая плеяда умных менеджеров!
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+2
-2
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Romerik (YNWA)
01.03.2020 в 19:36
Без вложений ничего они глобально не изменят... Ну немного поднимут уровень чемпионата, и что дальше. Результаты в Европе это не поменяет без больших денег. Умения и мастерство это пол дела, другая половина это квалификация футболистов. Без качественного усиления ничего не будет.
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+2
0
Володимирович (Кременчуг)
01.03.2020 в 19:43
Romerik, цього чомусь багато хто не розуміє! Ну грає Десна лише українцями , і що...3-4 місце... А як в Європі зіграють??? Все повинно бути збалансовано !!! Потрібні легіонери! Але не Деньтіньйо,Нем і не ота банда з ФК Львов!!!
+2
0
Dimka26 (Чернигов)
01.03.2020 в 19:44
Как я понял суть Ворсклы, они понабирали маленьких африканцев и хотят вырастить их и продать. Быть неким таким Порту, Спортингом и Бенфикой местного разлива. Но как оно на деле у них получится - хз.
+1
0
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Nelviv`yanyn (На жаль)
01.03.2020 в 19:47
Я имею ввиду молодых украинских специалистов с современным виденьем. Своих Хазенхютлей и Нагельсманов.
0
0
Володимирович (Кременчуг)
01.03.2020 в 20:00
Nelviv`yanyn , був такий один, Сергій Ребров, і той втік!
0
0
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Nelviv`yanyn (На жаль)
01.03.2020 в 19:22
Почаще бы аутсайдеры забирали очки у "грандов", глядишь и чемп выздоровеет, но тут надо менять устав ффу, делать его равноудаленным от всех клубов.
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+1
-2
Джан Мурадов (Придеснянськ)
01.03.2020 в 19:25
ФФУ відповідає за збірні та дитячий футбол, треба викидати весільних генералів типа Грімма.
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+2
0
amg333 (Kyiv )
01.03.2020 в 19:21
всрався родной шохтьор))
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+7
-5
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Hugo64 (PARIS)
01.03.2020 в 19:26
И не только Он
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+6
0
FC SD CLUB (Кривой Рог)
01.03.2020 в 19:35
А как там ДК,на каком месте сейчас, напомни?)))
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+5
-4
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Nelviv`yanyn (На жаль)
01.03.2020 в 19:20
13 желтых карточек + 1 красная. Это было дерби какое-то? Конечно же все заслуженные, правда? Судьи убивают УПЛ.
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0
-9
Джан Мурадов (Придеснянськ)
01.03.2020 в 19:21
А ще Додо не вигнав Пасхал за удар темношкірого...
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+3
-3
Володимирович (Кременчуг)
01.03.2020 в 19:36
Новий бот з'явився))) Бокасів, Ренатдебіличей, вже не хто не сприймає)))
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+4
-1
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Nelviv`yanyn (На жаль)
01.03.2020 в 19:49
Статистику красных и желтых смотрели?. Среди европейских чемпионатов УПЛ - 1. В Этом туре - 6 матчей, 4 красных.
0
0
Володимирович (Кременчуг)
01.03.2020 в 20:04
Мав на увазі Джан Мурадова! Про коментарі там нижче пише...підраховує скільки бабосиків заробе !!!
+1
0
alex.belogubko (одесса)
01.03.2020 в 19:18
Каштру спасибо за Коно --ослабил команду 10 против 11 игроков --по чаще ставь Коно не то ещё будет -мяч забрали или сам отдал не побежит за игроком --лентяй и все финты его уже все знают --привет Галкину
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+1
-1
Джан Мурадов (Придеснянськ)
01.03.2020 в 19:20
2 000 000 євро на рік...
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+2
-1
v.grischuk (Винница)
01.03.2020 в 19:18
Печально! Игрок за которого хотят 50 лямов, должен рвать и феерить с аутсайдером в ЧУ!!!!!!!!!Весь чемпионат скотился в опу!!! Смотрим эти горе игры и удивляемся, коментируем....... А нех что коментировать....
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0
-2
Джан Мурадов (Придеснянськ)
01.03.2020 в 19:19
Навпаки є що, аби шахтар виграв 5-0, то було б 6-7 коментіарів.а буде під 100.
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+2
0
v.grischuk (Винница)
01.03.2020 в 19:47
Может и так)))
+1
0
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таврия19752009 (симферополь)
01.03.2020 в 19:17
Неудивлюсь если каштру просрет все 14 очков отрыва .каштру не выиграл не один турнир
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0
-7
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Hugo64 (PARIS)
01.03.2020 в 19:28
а кому про -т то---- десне или заре--ДК тоже облажалась и покрупнее
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+2
0
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таврия19752009 (симферополь)
01.03.2020 в 19:45
Так Заря и Десна повыше и получше Ворсклы
0
-1
agnessy (Черноморск)
01.03.2020 в 19:49
если смотреть по дистанции всего чемпионата - то да, Ворскла похуже отыграла, но сегодня полтавчане были молодцы, что значит Тренер у руля
+2
0
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Nelviv`yanyn (На жаль)
01.03.2020 в 19:29
Между ШД и ЗЛ 13 очков.
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+1
-1
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Hugo64 (PARIS)
01.03.2020 в 19:34
я думаю временно- ДК не допустят ЗАРЮ или ДЕСНУ на 2 место---карточек столько надавали что мама не горюй--теперь в Заре пару человек будет каждый раз пропускать игры изза перебора карточек---А ВЕДЬ скамейка не такая длинная-- да и травмы есть -Абу-хана надолго
+4
0
Джан Мурадов (Придеснянськ)
01.03.2020 в 19:16
Все-таки не такий сірий та убогий у нас футбол, і не має такої вже на голову переваги Шахтаря над усіма іншими, як дехто навязує.
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+1
-5
agnessy (Черноморск)
01.03.2020 в 19:51
Шахтер решил на раслабоне полурезервом сыграть после Бенфики, Ворскла этим воспользовалась сполна. Если Шахтеру нужен результат - мы видели, как он играет (последний матч с Бенфикой, например).
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+4
0
FC SD CLUB (Кривой Рог)
01.03.2020 в 19:15
Спасибо Ворскле за то,что встряхнули некоторых наших "звёзд ", пусть летом ищут им другой клуб.
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+3
0
Джан Мурадов (Придеснянськ)
01.03.2020 в 19:16
Тайсону?
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+2
-3
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таврия19752009 (симферополь)
01.03.2020 в 19:19
А где звёзды играли .кто?
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0
-6
Джан Мурадов (Придеснянськ)
01.03.2020 в 19:20
Тете - 15,5 млн. $
+3
-1
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Nelviv`yanyn (На жаль)
01.03.2020 в 19:30
Палкин говорит, что ШД- звездная команда, каждый минимум 30кк.
0
-3
Джан Мурадов (Придеснянськ)
01.03.2020 в 19:33
Палкіну вірити - себе не поважати.
+3
-4
Konnichiwa (Куала-Лумпур)
01.03.2020 в 19:15
Ворскла умнички! Заслуженная победа, при чем все по игре!! Что значит правильный тренер.. совсем другая игра!
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+8
0
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Pacifist (Chiang Mai)
01.03.2020 в 19:15
Как же все-таки развращает привилегированное положение, когда твой хозяин контролирует всю эту продажную клоаку под названием «украинский футбол». Каштру бегал после свистка и показывал судьям, что они слепые (выглядело, если честно, как «моргалы выколю»). Уже судья и так делал все, что мог, карточки давал полтавчанам как надо, удалил игрока, чтобы комфортно было доигрывать Шахтеру, вот только не решился дать пенальти в ситуации, в которой его не дал бы никто (руки прижаты к груди и в эту грудь вместе с руками попадает мяч после сильного удара с нескольких метров). Но Каштру уже не может не жаловаться, как до него Луческу и Фонсека. Казалось бы, зачем? Конкуренты объективно не конкурентны, отрыв комфортный, доигрывай так, ну, проиграешь ты пару матчей, наигрывая молодежь, это же нормально. Но ему уже немыслимо, что кто-то не посмел демонстративно поломать футбол через колено ради выигрыша Шахтера, как это делается здесь почти всегда. Ему это невыносимо, он будет жаловаться Ахметову… А просто отсутствие честных условий развращает и делает из некогда приличных европейцев таких же наглых и бесчестных быкарей, как если бы они всю жизнь в этом варились, как наши.
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+6
-6
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Nelviv`yanyn (На жаль)
01.03.2020 в 19:17
Кайф коммент.
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+4
-5
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Карикатурист (Білозерське)
01.03.2020 в 19:17
Довго писав - дарма читав
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+5
-6
amg333 (Kyiv )
01.03.2020 в 19:18
Зачем читал чукча?..иди послушай Витю пивоненко на )(уйболе
+5
-3
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Pacifist (Chiang Mai)
01.03.2020 в 19:25
Вибачте, я правильно зрозумів, що прочитати декілька зв’язних речень підряд виявилося для вас нездоланним інтелектуальним зусиллям, ви не змогли, образилися і поставили мені мінус? Ах ти ж моє рідненьке інтелігентентько…
+4
-3
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Карикатурист (Білозерське)
01.03.2020 в 19:37
Кілька зв'язних речень склали звичайні бздури. Кого ж таке образить?
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0
-3
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Rezerf (Чернігів)
01.03.2020 в 19:45
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+1
0
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
01.03.2020 в 19:56
Все правильно сказав, лише одне дивує у вашому дописі: коли це шахтьор був "приличным европейцем"; він завжди був просто непристойним.
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+2
-2
amg333 (Kyiv )
01.03.2020 в 19:14
Ворскла молодцы ,попустили даунецкую ржавую помойку
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+5
-7
FC SD CLUB (Кривой Рог)
01.03.2020 в 19:37
А как там ДК,победило?) А на каком месте сейчас ФКДК?
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+4
-3
dmitroj88
01.03.2020 в 19:11
Клятый Ахметов с клятым Суркисом топит украинский клуб Карпаты за их проукраинскую позицию!!!!
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+2
-6
аалекс ( Крым)
01.03.2020 в 19:14
Их уже и топить не нужно.
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+5
0
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Nelviv`yanyn (На жаль)
01.03.2020 в 19:11
Степанюку левая желтая. Человек убирал ноги. Чем бы он травмировал игрока шахты, коленом в ноги?
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+1
-5
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ПетроФ (Луцьк)
01.03.2020 в 19:10
Майже всіх латиносів задіяли ( крім вітао) а де українська молодь ? на кого працюють крорти?
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+2
-4
Lion Killer (Львів)
01.03.2020 в 19:11
Бондаренко грав :)
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+4
0
аалекс ( Крым)
01.03.2020 в 19:13
И был лучше многих.
+1
0
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ПетроФ (Луцьк)
01.03.2020 в 19:29
в основі не побачив((
0
0
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таврия19752009 (симферополь)
01.03.2020 в 19:09
Каштру физрук.в следующей игре он выпустит 12 летних игроков из академии .откуда его Палкин притащил .
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+1
-10
Dimka26 (Чернигов)
01.03.2020 в 19:11
сразу когда проиграл, так физрук? у Шахты нет лавки длинной, как показала практика. И в этом далеко не его вина. Понаподписывали всяких Коноплянок да Дентиньо.
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+5
0
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таврия19752009 (симферополь)
01.03.2020 в 19:15
Я писал и до этого .в лч каждый раз выпускал не тех и только обср...выпускал запасных и они спали игры.и так всегда.даже в прошлой игре так было но там ума хвалила хоть их в запас посадить а тут даже не кого не взял .выпустил не просто запасных а набор игроков которые не играю не когда вместе
0
-3
Dimka26 (Чернигов)
01.03.2020 в 19:29
Так а кого он должен был ставить? играть по два матча в неделю без ротации - никак. Вон Марлос с Патриком мертвые бегали. Резерв в таких матчах должен играть. Ну да, он мог ставить вместо Конопы Вакулу, а вместо Дентиньо Сикана. Но сколько было бы вони от их агентов? Пускай лучше менеджмент разберется правильно с тем баластом, который не нужен вовсе.
0
0
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таврия19752009 (симферополь)
01.03.2020 в 19:48
Во всей Европе играют по 2 матча и не чего.Когда дают отдохнуть не меняют все команду.Сначала 2-3 игрокам дают отдохнуть ,потом другим 2-3 но не всем
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0
-2
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tolina-ystas (Краматорск)
01.03.2020 в 19:08
Вопрос не в счёте и даже не в игре,которой не было,вопрос в том что хотел Каштру выставляя такой состав.Готовить молодёжь на замену ветеранам весьма сомнительно.Что тогда на поле делал Дентиньо,Хочолава,Коноплянка.Чему их собрался учить тренер.Совершенно бездумный матч ,который может серьёзно повлиять на психологию команды.При этом в данном случае это чисто тренерский просчёт..А Патрику просто стыдно должно быть за такую игру.Как он может мы недавно видели а тут.............. нет цензурных выражений.
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+3
-2
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Карикатурист (Білозерське)
01.03.2020 в 19:15
Все правильно: готувати молодь. Готувати молодь під наглядом кількох досвідчених гравців. Тільки от ці досвідчені нулі... тобто гравці з такою грою сприяють не зросту, а прикладом як грати неможна.
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+1
0
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shtrunc (Донецк-Хайфа)
01.03.2020 в 19:07
Ворскле-респект и уважуха!!! Дентиньо-в топку!!!
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+4
-1
FC SD CLUB (Кривой Рог)
01.03.2020 в 19:06
Как болела Шахты поздравляю Ворсклу с заслуженной победой. А тренерам Шахтёра нужно летом отправить из команды некоторых персонажей.
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+4
-1
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simargl (Чернигов)
01.03.2020 в 19:07
Человек 6 ... во главе с великим Коно )))!!!!
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+3
-3
FC SD CLUB (Кривой Рог)
01.03.2020 в 19:09
Согласен, разгрузить зарплатную ведомость)
+2
0
Джан Мурадов (Придеснянськ)
01.03.2020 в 19:14
Тайсон,Марлос, Ісмаїлі...
+1
0
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Rezerf (Чернігів)
01.03.2020 в 19:52
Тете
0
0
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Nelviv`yanyn (На жаль)
01.03.2020 в 19:13
Лол, они наоборот возвращают. Нем и Дентиньо тому пример
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0
-1
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Карикатурист (Білозерське)
01.03.2020 в 19:05
Молодці Полтава. Дуже міцно зіграно. Боротьба хороша, матч сподобався. Коноплянка грає в тільки йому зрозумілий футбол (Чіпріано кілька разів намагався забігти за спини, але Коно не дає, - більше не забігав). Дентіньо - пусте місце, Патріку уклін від Степанюка. Марлос надалі набирає форму - форму цеглини. Ну і так далі. Вітаю "Ворсклу" із заслуженою перемогою.
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+4
-1
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Nelviv`yanyn (На жаль)
01.03.2020 в 19:05
Что я говорил про красную карточку!?
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+1
-4
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simargl (Чернигов)
01.03.2020 в 19:05
Справедливая карточка.
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+4
-3
аалекс ( Крым)
01.03.2020 в 19:06
Ты же имел в виду левую КК, а тут все по делу.
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+3
-4
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Nelviv`yanyn (На жаль)
01.03.2020 в 19:08
Я имел ввиду в общем, мол, ставьте, не прогадаете.
+1
-2
Джан Мурадов (Придеснянськ)
01.03.2020 в 19:12
Якщо на те пішло, то Додо за відмашку в кінці повинен був отримати червону, любий гравець іншого клубу (крім ШД) отримав би тут червону і без ВАРу.
+2
-4
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simargl (Чернигов)
01.03.2020 в 19:02
Отгребли пижоны))) жаль этот состав ШД на Десну не вышел ... ))) Ворскла удивила, очень быстрые, смелые и техничные у них цыгане ...)))) с победой дикого коэффициента !!!
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+4
-3
Dimka26 (Чернигов)
01.03.2020 в 19:01
Давно не смотрел игру Ворсклы. Но видно, что Максимов настроил игру грамотно в клубе. И еще... Кане и Якубу очень хорошо выделяются, если они будут прибавлять и Ворскла их не профукает - это будет мощная сила для чемпионата.
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+4
0
Lion Killer (Львів)
01.03.2020 в 19:02
Мені і Луізао вразив... Гарно читає гру.
Ответить
+5
0
Dimka26 (Чернигов)
01.03.2020 в 19:07
но он, к сожалению, принадлежит Порту. Не думаю, что они его выкупят.
+2
0
Lion Killer (Львів)
01.03.2020 в 19:01
Ворскла переграла ШД, а не взяла випадкові 3 очки. Браво полтавчани! ШД ця поразка теж може піти на краще, трішки опустилися всі з неба.
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+7
0
аалекс ( Крым)
01.03.2020 в 19:01
Великолепная игра Ворсклы и отвратительная Шахтера. То, что горняки играли не основным составом, не может служить оправданием. Максимова и его парней с заслуженной победой. У Шахтера понравился Бондаренко. Ждем эль классико.
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+5
0
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scorpius (Ck)
01.03.2020 в 19:00
Ворскла - молодчики, Максимову - респект. Шахтер - ну слишком разобранный и несыгранный, но поливать Каштру за этот фэйл не хочется, потому как молодняк и резервистов в любом случае надо проверять в боевых условиях, а когда это делать если не сейчас, когда есть право на ошибку?
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+2
-2
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Hugo64 (PARIS)
01.03.2020 в 19:00
самый интересный матч этого тура-и не потому что ворксла выиграла у Ш, а просто интересный матч-забили и села в оборону-это плюс и Ш ничего сделать не мог и ненадо писать что резервным складом и тд- РЕЗЕРВНЫЙ СОСТАВ в Ю_-21, кстате ворксла незаслуживала проигрыша с ДК но это уже другая тема---
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+4
-2
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Hugo64 (PARIS)
01.03.2020 в 19:02
ошибка ,,,, и НЕ СЕЛА в оборону...
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+2
-2
аалекс ( Крым)
01.03.2020 в 19:05
Вовремя поправился.
0
-2
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Hugo64 (PARIS)
01.03.2020 в 19:09
АГА
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0
-2
Джан Мурадов (Придеснянськ)
01.03.2020 в 19:13
Так і шахтар не заслуговуав перемоги над Десною і Бенфіка не заслуговувала вилетіти.
+2
-5
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Aleksandr.t (Донецк)
01.03.2020 в 18:59
Ворскла молодцы, рвали и метали на футбольном поле, пока наши бразильцы с банки пытались создать видимость игры! Понравилось судейство, без колебаний надавал жёлтых обеим командам и удержал игру под контролем. Счет по игре, с чем и поздравляю полтавчан.
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+7
-2
v.grischuk (Винница)
01.03.2020 в 18:58
Всрався і Шахтар!!!)))))
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+6
-4
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okolegko (Київ)
01.03.2020 в 19:11
Авітаміноз
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+2
0
nazarkovalchuk (Белая Церковь)
01.03.2020 в 18:58
Я как болельщик Шахтёра - поздравляю Ворсклу с заслуженной победой. Мы играли бездарно, резерв никакущий у нас. Жаль, что проиграли конечно, но непобедимых нету, кроме Арсенала
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+6
-2
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Hugo64 (PARIS)
01.03.2020 в 19:01
резервный в Ю-21-- а здесь все в команде А
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+2
-1
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таврия19752009 (симферополь)
01.03.2020 в 19:12
В том то и дело что ю 21 сыграл бы лучше
0
-5
sergiy_ya (Умань)
01.03.2020 в 18:56
Шахтар взагалі нічого не зміг. Ворскла просто кросавчєги.
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+5
-1

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