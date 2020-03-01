Ворскла - Шахтер 1:0. Где отвага, там и победа

Если Вы не смотрели игру целиком, решив заняться воскресным вечером другими делами, пусть Вас не удивляет итоговый счет. Это не случайная победа, это не "отскок" команды, которая поставила автобус и попутно реализовала свой единственный момент. Это полностью заслуженная победа футболистов, которые сыграли в смелый и открытый футбол. А теперь детальнее о событиях на поле.

Сказать, что "Ворскла" начала матч очень активно - не сказать ничего. В первые 15-20 минут "горняки" лишь держали оборону и даже не имели мысли о том, чтобы предложить что-то впереди. Хозяева также не создали огромного количества моментов, но их прессинг и желание заслуживают наивысших похвал. Вполне справедливо, что именно они смогли первыми забить в матче. Инициатором гола стал Алан Партик. Наверное бразильца немного опьянила слава после двух еврокубковых матчей, раз он начал передерживать мяч, находясь в собственной штрафной. Скляр с большим удовольствие воспользовался таким подарком, забрал круглого и отдал передачу на ногу Степанюка - форвард достаточно спокойно отправил его в ворота.

"Шахтеру", непривычно нервному и привычно расхлябанному, нужно было брать себя в руки и исправлять ситуацию. Не солидно лидеру чемпионата показывать столь слабое выступление, особенно против нынешней "Ворскле" (отмазка "мы играли резервом" не поможет). Команда Каштру перевела игру к штрафной соперника, но из опасного вспоминается только выстрел Марлоса. Полтавчане ответили на это неплохим ударом Пуцлина в руки Шевченко.

Спасать во втором тайме донецкий клуб был призван Артем Бондаренко (дебют полузащитника за взрослую команду). Удивительно, что на поле остался Дентиньо, который вышел на позиции "девятки", но больше напоминал призрак, так как считанное количество раз получал мяч. Именно бразилец проиграл воздух в своей штрафной 177 сантиметровому Кулачу. Благо для "Шахтера", форвард в ворота не попал. После этого удваивать преимущество хозяев мог Кане, но его удар прошелся рядом с левой штангой.

У "горняков" не получалось практически ничего. Взял на себя смелость Коноплянка, выстрелив метров с 25-ти, но тут выручил Ризнык. Согласитесь, совсем не такого ждешь от участника еврокубков. Параллельно с беззубостью в атаке, были и постоянные провалы в обороне. Особенно успешно "Ворскла" прорывалась по левому флангу, где вторую неделю подряд не очень ясно во что играл Сиприано. Отметим хороший прострел Луизао, который вовремя прервал Додо.

За 10 минут до конца основного времени, когда все ждали навалы от "Шахтера", все вопросы мог снимать Владислав Кулач. Воспитанник донецкой команды получил передачу от Кане и должен был просто попасть в ворота, но в последний момент из-под него выбил мяч Хочолава. Грузинский защитник спас интригу и подарил надежду своей команде. Попытался помочь номинальным хозяевам и Скляр, который, заработав второй "горчичник", досрочно отправился отдыхать. Не только Александр попал под горячую руку арбитра, свои желтые карточки в концовке получили еще и Додо, Дентиньо и даже Дарио Срна. Это лишний раз говорит о том, насколько эмоциональным вышел матч в Полтаве.

Несправедливым будет не отметить, что в добавленное время Пердута, после удара Бонадренко, сыграл в штрафной рукой. Арбитр не отреагировал на подобное и твердо стоял на своем - "это не пенальти". Противники и скептики в отношении к VAR могут долго выступать против его введения, но на сегодня имеем следующее - в двух играх тура (вспомним встречу "Колоса" и "Карпат") на последних секундах возникают очень спорные эпизоды. Эпизоды, которые прямо влияли на результат матча и могли быть пересмотренны при помощи видеоповторов. Это факт, самая упрямая вещь в мире.

Резюмируем. "Ворскла" сегодня смотрелась очень слаженно, играла смело и победила заслуженно. Браво, Юрий Максимов! Наставник действительно сумел изменить команду к лучшему. "Шахтер" же, несмотря на то, что играл практически резервом, заслужил услышать в свой адрес совсем другие слова. Думается, что некоторых сегодняшних "героев" мы еще не скоро увидем в стартовом составе команды Луиша Каштру.

Полтава. Стадион "Ворскла" им. Бутовского

Главный арбитр: Игорь Пасхал (Херсон)

Ассистенты: Александр Павлинов (Одесса), Виталий Сухин (Одесса)

Ворскла - Шахтер 1:0

Гол: Руслан Степанюк 30

Ворскла: Дмитрий Ризнык, Игорь Пердута, Александр Скляр, Луис Густаво Пальярес (Баенко 90+2), Владислав Кулач, Руслан Степанюк (Наджиб Якубу 63), Владимир Чеснаков, Вадим Сапай, Давид Пуцлин, Ибрахим Кане, Пап-Альюн Ндиайе

Шахтер: Алексей Шевченко, Сергей Кривцов, Давид Хочолава, Дентиньо, Марлос, Тете, Евгений Коноплянка, Алан Патрик (Артём Бондаренко 46), Майкон де Андраде, Маркиньос Сиприано (Фернандо дос Сантос Педро 82), Сергей Болбат (Додо 60)

Предупреждения: Александр Скляр 55, Руслан Степанюк 58, Игорь Пердута 62, Давид Пуцлин 73, Наджиб Якубу 77, Александр Скляр 84 - Тете 36, Сергей Кривцов 50, Маркиньос Сиприано 50

Удаление: Александр Скляр 84