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Заря - Олимпик 1:0. Видеообзор матча
Минимальная победа подопечных Скрипника
Вашему вниманию видеообзор матча 20-го тура УПЛ "Заря" - "Олимпик".
Запорожье. Стадион "Славутич-Арена"
Главный арбитр: Сергей Бойко (Киевская область)
Ассистенты: Игорь Алехин (Симферополь), Валентин Куцев (Киев)
Заря - Олимпик 1:0
Гол: Владислав Кабаев 77
Заря: Заури Махарадзе, Владислав Кочергин (Дмитрий Хомченовский 78), Михайло Перович (Максим Лунёв 78), Богдан Михайличенко, Виталий Вернидуб, Богдан Леднев, Александр Тымчик, Дмитрий Иванисеня, Владислав Кабаев, Владлен Юрченко (Ловро Цвек 90), Евгений Чеберко
Олимпик: Владимир Крынский, Дмитрий Гришко, Захедитабар Шахаб, Павел Ксёнз, Иван Зотько, Андрей Кравчук, Никита Кравченко (Максим Тейшейра 79), Орест Лебеденко, Максим Дегтярёв, Назар Вербный (Тарас Завийский 52), Сергей Политыло (Темур Чогадзе 81)
Предупреждения: Владислав Кочергин 19, Владлен Юрченко 35, Виталий Вернидуб 60, Дмитрий Хомченовский 85, Богдан Михайличенко 89, Евгений Чеберко 90+6 - Орест Лебеденко 67