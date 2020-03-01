Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ворскла прервала 48 матчевую беспроигрышную серию Шахтера в УПЛ
Дубль "горняков" не смог удержать серию без поражений
В рамках 20-го тура УПЛ "Ворскла "дома минимально обыграла "Шахтер" 1:0.
Таким образом полтавчане прервали беспроигрышную серию "горняков" в чемпионате Украины. Серия насчитывала 48 матчей.
Примечательно, что рекордная серия в украинском первенстве принадлежит также донецкому клубу - 55 матчей без поражений.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (8)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Геродот (Винница)
01.03.2020 в 20:51
Ответить
0
0
Piter (Полтава)
01.03.2020 в 20:21
Ответить
0
-5
Serega1111 (Киев)
01.03.2020 в 20:52
Ответить
0
0
okolegko (Київ)
01.03.2020 в 19:10
Ответить
+2
0
недалековідКиева (Біла Церква)
01.03.2020 в 19:08
Ответить
+2
0
alex.belogubko (одесса)
01.03.2020 в 19:03
Ответить
0
0
Aleksandr.t (Донецк)
01.03.2020 в 18:58
Ответить
0
0
alex.belogubko (одесса)
01.03.2020 в 19:05
Ответить
+1
0
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...