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Ворскла прервала 48 матчевую беспроигрышную серию Шахтера в УПЛ

Премьер-лига
(2 голосов)

Дубль "горняков" не смог удержать серию без поражений

Ворскла прервала 48 матчевую беспроигрышную серию Шахтера в УПЛ
Новина українською

В рамках 20-го тура УПЛ "Ворскла "дома минимально обыграла "Шахтер" 1:0.

Таким образом полтавчане прервали беспроигрышную серию "горняков" в чемпионате Украины. Серия насчитывала 48 матчей.

Примечательно, что рекордная серия в украинском первенстве принадлежит также донецкому клубу - 55 матчей без поражений.

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В статье: Ворскла (Полтава) Шахтер (Донецк) УПЛ
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Комментарии (8)
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Геродот (Винница)
01.03.2020 в 20:51
Все рано или поздно кончается, теперь злее будут. А Ворскла молодцы, не стушевались. Так бы весь сезон играли, были бы в первой шестерке, а то теперь болтаются на втором месте сзади.
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Piter (Полтава)
01.03.2020 в 20:21
чємпійонат упл - розвага для умово недорозвинутих. дебіли - самі розумні серед недорозвинутих. що ще сказати? хіба що слава бразилії? ні слава полтаві!
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0
-5
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Serega1111 (Киев)
01.03.2020 в 20:52
Слушай, кажется у тебя средняя буква в нике неправильная, нужно поменять на "d"
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0
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okolegko (Київ)
01.03.2020 в 19:10
А ще свого часу Кубок виграв у Шахтаря...
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+2
0
недалековідКиева (Біла Церква)
01.03.2020 в 19:08
Серія,бачиш перервалася, тут маша шарапова кар'єру закінчила...
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+2
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alex.belogubko (одесса)
01.03.2020 в 19:03
Каштру 10 игроков против 11 с начало матча играть тяжело --Коноплянко зачем поставил для мебели вот и результат а чего ты хотел --нет Тайсона нет ШД
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0
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Aleksandr.t (Донецк)
01.03.2020 в 18:58
Ворскла молодцы, рвали и метали на футбольном поле, пока наши бразильцы с банки пытались создать видимость игры! Понравилось судейство, без колебаний надавал жёлтых обеим командам и удержал игру под контролем. Счет по игре, с чем и поздравляю полтавчан.
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alex.belogubko (одесса)
01.03.2020 в 19:05
могли больше набить ШД
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+1
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