Висенте Гомес: Олимпик провел хороший матч

Главный тренер донецкого "Олимпика" Висенте Гомес прокомментировал поражение от луганской "Зари" в матче 20-го тура УПЛ.

"Мы провели хороший матч. Он был непростым, так как оппонент был сложным. В первые 20 минут у нас было много проблем, не могли обуздать мяч.

Должны были отходить в защиту. Но потом преодолели все неудобства, имели шансы для того, чтобы забить и завершить матч вничью", - рассказал Висенте Гомес.