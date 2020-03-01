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Висенте Гомес: Олимпик провел хороший матч

Премьер-лига
(3 голосов)

Наставник донецкого клуба подвел итоги встречи с "Зарей"

Висенте Гомес: Олимпик провел хороший матч
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Главный тренер донецкого "Олимпика" Висенте Гомес прокомментировал поражение от луганской "Зари" в матче 20-го тура УПЛ.

"Мы провели хороший матч. Он был непростым, так как оппонент был сложным. В первые 20 минут у нас было много проблем, не могли обуздать мяч.

Должны были отходить в защиту. Но потом преодолели все неудобства, имели шансы для того, чтобы забить и завершить матч вничью", - рассказал Висенте Гомес.

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В статье: Заря (Луганск) Олимпик (Донецк) УПЛ Висенте Гомес
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Источник:
zarya-lugansk.com
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