Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Висенте Гомес: Олимпик провел хороший матч
Наставник донецкого клуба подвел итоги встречи с "Зарей"
Главный тренер донецкого "Олимпика" Висенте Гомес прокомментировал поражение от луганской "Зари" в матче 20-го тура УПЛ.
"Мы провели хороший матч. Он был непростым, так как оппонент был сложным. В первые 20 минут у нас было много проблем, не могли обуздать мяч.
Должны были отходить в защиту. Но потом преодолели все неудобства, имели шансы для того, чтобы забить и завершить матч вничью", - рассказал Висенте Гомес.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:zarya-lugansk.com
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...