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Ворскла - Шахтер 1:0. Видеообзор матча

Премьер-лига
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Неожиданный крах беспроигрышной серии "горняков"

Ворскла - Шахтер 1:0. Видеообзор матча
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Вашему вниманию видеообзор матча 20-го тура УПЛ "Ворскла" - "Шахтер".

Полтава. Стадион "Ворскла" им. Бутовского
Главный арбитр: Игорь Пасхал (Херсон)
Ассистенты: Александр Павлинов (Одесса), Виталий Сухин (Одесса)
Ворскла - Шахтер 1:0
Гол: Руслан Степанюк 30
Ворскла: Дмитрий Ризнык, Игорь Пердута, Александр Скляр, Луис Густаво Пальярес (Баенко 90+2), Владислав Кулач, Руслан Степанюк (Наджиб Якубу 63), Владимир Чеснаков, Вадим Сапай, Давид Пуцлин, Ибрахим Кане, Пап-Альюн Ндиайе
Шахтер: Алексей Шевченко, Сергей Кривцов, Давид Хочолава, Дентиньо, Марлос, Тете, Евгений Коноплянка, Алан Патрик (Артём Бондаренко 46), Майкон де Андраде, Маркиньос Сиприано (Фернандо дос Сантос Педро 82), Сергей Болбат (Додо 60)
Предупреждения: Александр Скляр 55, Руслан Степанюк 58, Игорь Пердута 62, Давид Пуцлин 73, Наджиб Якубу 77, Александр Скляр 84 - Тете 36, Сергей Кривцов 50, Маркиньос Сиприано 50
Удаление: Александр Скляр 84

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В статье: Ворскла (Полтава) Шахтер (Донецк) УПЛ
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