Луиш Каштру: Без сомнений, сегодня Ворскла была лучшей командой на поле - намного лучше

Главный тренер донецкого "Шахтера" Луиш Каштру прокомментировал выездное поражение от "Ворсклы" в матче 20-го тура УПЛ.

– В сентябре вы победили "Ворсклу" со счетом 4:0. Как соперник изменился сейчас и насколько тяжело было с этой новой командой?

– Добрый вечер всем. Я не могу сейчас детально говорить о "Ворскле" в сентябре – после этого состоялось много матчей, и уже не вспомню, что тогда было. Могу рассказать о сегодняшней команде: очень динамичная, с большим числом игроков в нашей линии обороны и атакующим футболом.

Соперник оказался быстрее нас, выиграл очень много дуэлей, создал огромное количество моментов. Без сомнений, сегодня "Ворскла" была лучшей командой на поле – намного лучше, чем команда арбитров и чем "Шахтер". Полтавчане заслуженно забили победный гол, и у них было еще несколько эпизодов, которые могли реализовать. Поздравляю "Ворсклу" с игрой, которую они сегодня провели.

– Не жалеете, что оставили в Киеве многих лидеров?

– Нет, принимаю это с чистой совестью.