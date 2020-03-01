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Луиш Каштру: Без сомнений, сегодня Ворскла была лучшей командой на поле - намного лучше

Премьер-лига
(1 голосов)

Наставник "горняков" подвел итоги поражения в Полтаве

Луиш Каштру: Без сомнений, сегодня Ворскла была лучшей командой на поле - намного лучше
Новина українською

Главный тренер донецкого "Шахтера" Луиш Каштру прокомментировал выездное поражение от "Ворсклы" в матче 20-го тура УПЛ.

– В сентябре вы победили "Ворсклу" со счетом 4:0. Как соперник изменился сейчас и насколько тяжело было с этой новой командой?

– Добрый вечер всем. Я не могу сейчас детально говорить о "Ворскле" в сентябре – после этого состоялось много матчей, и уже не вспомню, что тогда было. Могу рассказать о сегодняшней команде: очень динамичная, с большим числом игроков в нашей линии обороны и атакующим футболом.

Соперник оказался быстрее нас, выиграл очень много дуэлей, создал огромное количество моментов. Без сомнений, сегодня "Ворскла" была лучшей командой на поле – намного лучше, чем команда арбитров и чем "Шахтер". Полтавчане заслуженно забили победный гол, и у них было еще несколько эпизодов, которые могли реализовать. Поздравляю "Ворсклу" с игрой, которую они сегодня провели.

– Не жалеете, что оставили в Киеве многих лидеров?

– Нет, принимаю это с чистой совестью.

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В статье: Ворскла (Полтава) Шахтер (Донецк) УПЛ Луиш Каштру
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Источник:
shakhtar.com
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Комментарии (6)
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СашаXM (Хмельницкий)
01.03.2020 в 23:16
вот вам и игра без 2-3 играков и не с фрмариком )
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0
-1
F@ust (Прага)
01.03.2020 в 22:55
Единственное, что его не красит, это вот это "не могу ничего сказать об оппоненте". Во-первых, это неуважение, во-вторых, я не верю, что пресс-служба перед прессухой не смогла бы проревьюить спорт-сайты (если своей базы нет) и не дать пару вариантов, что и как было тогда. Если нужно сохранить лицо. Мне кажется, это плохо. И даже очень.
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+1
-1
F@ust (Прага)
01.03.2020 в 22:47
Результат покажет, а коэффициент УЕФА Украине нужен. Он не убил основу на весенних полях, пусть доказывает с Вольфсбургом правильность решения. Докажет, вопросов не будет, отрыв в чемпионате очень большой. Никто не вспомнит. Ставка сделана, увидим игру.
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+2
0
oleg.m.3972 (Харьков)
01.03.2020 в 23:13
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0
0
alex.belogubko (одесса)
01.03.2020 в 21:34
поздравляю с первым но не последним проиграшем --привет Галкину и КОно
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+1
-3
avatar
таврия19752009 (симферополь)
01.03.2020 в 21:25
Физрук
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+2
-2

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