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Гонка бомбардиров УПЛ. Третий игрок достиг отметки в десять забитых голов
Филиппов не собирается отставать
20-й тур Чемпионата Украины внес определенные изменения в первую десятку рейтинга бомбардиров Премьер-лиги. Жуниор Мораес игру против "Ворсклы" пропускал, поэтому до сих пор остается с 15-ю забитыми мячами. Марлос играл, но свой голевой запас пополнить не смог, чем воспользовался Александр Филиппов. Форвард "Десны" реализовал пенальти в игре с "Мариуполем" - этот гол стал для него десятым в сезоне. Столько же, напомним, у Леднева, который в поединке с "Олимпиком" продемонстрировал не слишком убедительную игру.
Артема Беседина, который в этом сезоне уже не сыграет, догнал его партнер по команде Беньямин Вербич - у обоих по восемь голов. А вот Владислав Супряга продемонстрировал наибольший прогресс по итогам тура - оформив хет-трик в игре с "Динамо", он сделал рывок на девятое место. Столько же - семь голов - у Хобленко и Тайсона, но оба сыграли меньше матчей, а вот у Виктора Цыганкова наоборот больше.
В втором десятке сразу у восьми игроков по пять забитых голов. К Назарине, Ковальцу, Смирному, де Пене, Русину и Юрченко по итогам 20-го тура присоединились Кабаев, который принес победу "Заре", и Калитвинцев, который поставил точку в разгроме "Мариуполь".
|№
|Футболист
|Команда
|Голы (Пен.)
|Матчи
|Среднее
|1
|Жуниор Мораес
|Шахтер
|15 (1)
|17
|0.88
|2
|Богдан Леднев
|Заря
|10 (1)
|18
|0.56
|3
|Александр Филиппов
|Десна
|10 (2)
|18
|0.56
|4
|Марлос
|Шахтер
|9 (1)
|16
|0.56
|5
|Артем Беседин
|Динамо
|8 (1)
|13
|0.62
|6
|Беньямин Вербич
|Динамо
|8 (2)
|15
|0.53
|7
|Дмитрий Хлёбас
|Десна
|7
|13
|0.54
|8
|Тайсон
|Шахтер
|7 (2)
|14
|0.5
|9
|Владислав Супряга
|СК Днепр-1
|7 (1)
|15
|0.47
|10
|Виктор Цыганков
|Динамо
|7 (3)
|19
|0.37