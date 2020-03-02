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Гонка бомбардиров УПЛ. Третий игрок достиг отметки в десять забитых голов

Премьер-лига
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Филиппов не собирается отставать

Гонка бомбардиров УПЛ. Третий игрок достиг отметки в десять забитых голов
UA-Футбол
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20-й тур Чемпионата Украины внес определенные изменения в первую десятку рейтинга бомбардиров Премьер-лиги. Жуниор Мораес игру против "Ворсклы" пропускал, поэтому до сих пор остается с 15-ю забитыми мячами. Марлос играл, но свой голевой запас пополнить не смог, чем воспользовался Александр Филиппов. Форвард "Десны" реализовал пенальти в игре с "Мариуполем" - этот гол стал для него десятым в сезоне. Столько же, напомним, у Леднева, который в поединке с "Олимпиком" продемонстрировал не слишком убедительную игру.

Артема Беседина, который в этом сезоне уже не сыграет, догнал его партнер по команде Беньямин Вербич - у обоих по восемь голов. А вот Владислав Супряга продемонстрировал наибольший прогресс по итогам тура - оформив хет-трик в игре с "Динамо", он сделал рывок на девятое место. Столько же - семь голов - у Хобленко и Тайсона, но оба сыграли меньше матчей, а вот у Виктора Цыганкова наоборот больше.

В втором десятке сразу у восьми игроков по пять забитых голов. К Назарине, Ковальцу, Смирному, де Пене, Русину и Юрченко по итогам 20-го тура присоединились Кабаев, который принес победу "Заре", и Калитвинцев, который поставил точку в разгроме "Мариуполь".

Футболист Команда Голы (Пен.) Матчи Среднее
1 Жуниор Мораес Шахтер 15 (1) 17 0.88
2 Богдан Леднев Заря 10 (1) 18 0.56
3 Александр Филиппов Десна 10 (2) 18 0.56
4 Марлос Шахтер 9 (1) 16 0.56
5 Артем Беседин Динамо 8 (1) 13 0.62
6 Беньямин Вербич Динамо 8 (2) 15 0.53
7 Дмитрий Хлёбас Десна 7 13 0.54
8 Тайсон Шахтер 7 (2) 14 0.5
9 Владислав Супряга СК Днепр-1 7 (1) 15 0.47
10 Виктор Цыганков Динамо 7 (3) 19 0.37
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В статье: Владислав Калитвинцев Александр Филиппов Владислав Супряга Беньямин Вербич
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