Гонка бомбардиров УПЛ. Третий игрок достиг отметки в десять забитых голов

20-й тур Чемпионата Украины внес определенные изменения в первую десятку рейтинга бомбардиров Премьер-лиги. Жуниор Мораес игру против "Ворсклы" пропускал, поэтому до сих пор остается с 15-ю забитыми мячами. Марлос играл, но свой голевой запас пополнить не смог, чем воспользовался Александр Филиппов. Форвард "Десны" реализовал пенальти в игре с "Мариуполем" - этот гол стал для него десятым в сезоне. Столько же, напомним, у Леднева, который в поединке с "Олимпиком" продемонстрировал не слишком убедительную игру.

Артема Беседина, который в этом сезоне уже не сыграет, догнал его партнер по команде Беньямин Вербич - у обоих по восемь голов. А вот Владислав Супряга продемонстрировал наибольший прогресс по итогам тура - оформив хет-трик в игре с "Динамо", он сделал рывок на девятое место. Столько же - семь голов - у Хобленко и Тайсона, но оба сыграли меньше матчей, а вот у Виктора Цыганкова наоборот больше.

В втором десятке сразу у восьми игроков по пять забитых голов. К Назарине, Ковальцу, Смирному, де Пене, Русину и Юрченко по итогам 20-го тура присоединились Кабаев, который принес победу "Заре", и Калитвинцев, который поставил точку в разгроме "Мариуполь".