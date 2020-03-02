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Экс-игрок Шахтера: Не припомню такую Ворсклу еще со времен Павлова

Премьер-лига
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У Николая Петровича был классный коллектив – с 2008-го по 2012-й

Экс-игрок Шахтера: Не припомню такую Ворсклу еще со времен Павлова
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"Шахтер" проиграл "Ворскле" в рамках 20 тура чемпионата Украины (1:0). Это поражение стало первым для донецкой команды в текущем сезоне УПЛ. Эксперт программы "Великий футбол" Вячеслав Шевчук прокомментировал игру полтавской команды.

"Ворскла" отлично проводит два матча после зимнего перерыва. Юрий Максимов великолепно подготовил команду. Я не припомню такую "Ворсклу" еще со времен Павлова. Команда тактически хорошо подготовлена. Первый тайм высоко прессинговала. Я думал, хватит ли их на весь матч? Но во втором тайме они чуть сели и начали играть на контратаках, что у них получалось просто потрясающе".

В Полтаве "Шахтер" прервал свою длительную беспроигрышную серию в УПЛ, которая насчитывала 48 матчей. "Горняки" не дотянули до рекорда (55 матчей), который также принадлежит донецкой команде (2000-2002).

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В статье: Вячеслав Шевчук Ворскла (Полтава) Шахтер (Донецк)
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Источник:
footballua.tv

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