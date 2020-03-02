Судейский эксперт о судействе в Полтаве: Если арбитр хорошо судит, то ему и VAR не нужен

Луиш Каштру после матча в Полтаве произнес интересную фразу: "Без сомнений, сегодня "Ворскла" была лучшей командой на поле – гораздо лучше, чем команда арбитров и чем "Шахтер". О "Шахтере" понятно, но почему тренер апеллировал к арбитрам? Как рассказал эксперт, экс-арбитр ФИФА Мирослав Ступар, бригада во главе с Игорем Пасхалом качественно выполнила свою работу. Нареканий быть не должно.

- Никто не ожидал, что это будет один из самых принципиальных поединков тура, VAR здесь не применяли, отправив его в Запорожье. "Ворскла", как и в матче с "Динамо", проявила желание, показала хорошую игру, и в конечном итоге выиграла. Необходимо отметить, что Игорь Пасхал провел игру уверенно, взвешенно.

Если арбитр хорошо судит, то ему и VAR не нужен. Был удален Скляр за две желтых карточки – совершенно справедливую. Первое предупреждение футболист "Ворсклы" получил на 55-й минуте за эмоции, а второе – на 84-й за подкат в ноги Бондаренко. Справедливо, - говорит Мирослав Иванович.

- На второй минуте компенсированного времени состоялся момент, который вызвал споры. Прошел удар, мяч в штрафной попал Пердуте в правую руку, которая была согнута в локте и прижата к груди. Левая рука была рядом и такое впечатление, что мяч попал и в нее. Но Игорь Пасхал разобрался четко, видел, что нет никаких оснований для одиннадцатиметрового удара. Дентиньо выступал и справедливо получил за это желтую карточку. Как и Дарио Срна.

Вообще, арбитр вынес в поединке тринадцать желтых карточек: восемь полтавчанам, две из которых превратились в красную, и пять – дончанам. Эти карточки не безосновательны, ни одна из них не была вынесена формально, - резюмировал судейский эксперт.

Отметим, что в Полтаве "Шахтер" потерпел первое в сезоне поражение в чемпионате Украины.