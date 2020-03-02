Символическая сборная 20-го тура УПЛ по версии UA-Футбол

Поражения "Шахтера" и "Динамо" добавили перчинки в 20-й тур УПЛ, никто не ожидал настолько безвольной игры лидеров. Впрочем, даже "Заря", которая обыграла "Олимпик" и вышла на второе место, на чистой удаче и геройстве голкипера добилась успеха. Самая уверенная и бескомпромиссная победа в туре у "Десны", которая расправилась с "Мариуполем", а "Александрия" снова провела очень серый и невыразительный матч. Неоднозначный и во многом необычный получился этот уик-энд.

ВРАТАРЬ

Заури Махарадзе ("Зари" Луганск).

Победа над "Олимпиком", которая позволила луганчанам подняться на второе место, на 80% заслуга голкипера "Зари". Заури сделал четыре достойных сейва, особенно эффектным был уже в компенсированное арбитром время, когда кипер ногой отразил удар почти в упор. Когда же Махарадзе уже был бессилен, за него сыграла штанга. Очевидно, что травма Никиты Шевченко не стала критической именно из-за персоны Заури.

ЗАЩИТА

Максим Лопыренок (СК "Днепр-1").

"Динамо" сделало все возможное для победы над днепрянами - без сверх усилий, но как обычно в этом сезоне, ранее подобные атаки приносили успех. Оборона же команды Михайленко во главе с Лопыренком сдержала наступательные порывы киевлян, особо много работы было у Максима во втором тайме, но он отыграл без ошибок, заблокирован удары Вербича и Русина. Внес свой полноценный вклад в победу.

Дмитрий Гришко ("Олимпик" Донецк).

В первом тайме капитан дончан несколько раз прерывал опасные прострелы луганчан, не позволял игрокам атаки проникать в штрафную своей команды. Собственно, то же защитник делал и после перерыва. К тому же он активно шел к чужим воротам при стандартах и ​​в одном из эпизодов мог сравнять счет, но немного не повезло.

Владислав Емец ("Колос" Коваливка).

Поразительно, как быстро 22-летний защитник адаптировался в высшим дивизионе. Еще осенью он защищал цвета "Авангарда" в Первой лиге, а уже сейчас уверенно держит левый фланг "Колоса". В прошлом туре достойно противостоял "Александрии", а в этот раз не дал разгуляться всегда активном Мартинсу из "Карпат" и выполнил классную подачу, после которой счет открыл Ильин.

ПОЛУЗАЩИТА

Давид Пуцлин ("Ворскла" Полтава).

Всего вторая игра хорватского легионера в украинском чемпионате и уже такое взаимопонимание с партнерами, а также самоотдача, словно он играл за "Ворсклу" с детства. Два хороших удара наносил Пуцилин в матче с "Шахтером", борьба и желание зацепиться за мяч в каждом эпизоде, в штрафной соперника брал игру на себя, даже мог заработать пенальти (совсем никакого уважения к чемпиону).

Юрий Вакулко (СК "Днепр-1").

На счету Вакулко голевая передача в моменте с первым мячом Супряги, а также отменная игра в середине поля, особенно при разрушении атак соперника и быстрый переход к контратакам. Невероятный объем работы проделал Юрий, успевал отходить назад и был полезен в обороне, а затем мчался вперед и уже был заметен у ворот "Динамо".

Владислав Калитвинцев ("Десна" Чернигов).

Пожалуй, наиболее заметный игрок "Десны" в поединке с "Мариуполем". Правый полузащитник всегда был нацелен на ворота, его удары заставляли Гальчука демонстрировать все свое мастерство. Влад опасно пробивал со штрафного, после контратак издалека, со среднего расстояния. Что важно, каждый раз мяч летел в рамку. В конце концов, своими стараниями Калитвинцев заслужил гол на последних минутах.

Ливан Арвеладзе ("Десна" Чернигов).

Черниговцам в этом туре пришлось противостоять команде, которая обладает довольно сильным центром поля. Бабич сформировал кулак из Федорчука, Игнатенко и Мишнева. Однако "Десна" легко избегала эту зону, переводя мяч на фланги. В этом процессе Ливан играл очень важную роль, раздавая мяч партнерам. К тому же он обеспечивал прессинг и оперативно возвращался в защиту, что позволяло разрушать атакующие потуги азовчан.

Ибрагим Кане ("Ворскла" Полтава).

Ни один другой футболист в матче ворсклян с "Шахтером" не был так заряжен на противостояние и пробивал так часто по воротам как Кане. Причем каждый удар 19-летнего малийца являлся опасным и вполне мог стать результативным. Чуть не повезло, забить Ибрагим не смог, но постоянно держал соперника в напряжении, не позволяя ему отряжать в нападение большие силы.

НАПАДЕНИЕ

Владислав Супряга (СК "Днепр-1").

Если Супряга продолжит играть в таком же духе, как против своей команды в 20-м туре, вернется из аренды не только в "Динамо", но и станет основным нападающим в сборной Украины. Из-за молодости пока не хватает Супряге стабильности, при этом Влад выдает иногда удивительные матчи, показывая, что обладает невероятным потенциалом. Хет-трик в ворота киевлян стал главным событием уик-энда в УПЛ.

Андрей Тотовицкий ("Десна" Чернигов).

Форвард был важной боевой единицей в "Мариуполе", однако в "Шахтере" шанса так и не дождался. Переход в "Десну" - это возможность для Андрея наконец продемонстрировать свой потенциал. Если в игре с бывшим клубом он не смог забить, то с бывшей командой отличился дважды. Сначала Тотовицкий при подаче углового "просочился" между двумя габаритными защитниками, а затем оказался в нужном месте в нужное время. Во втором тайме еще и помог отличиться Филиппову, когда Александр заработал пенальти.

ТРЕНЕР

Юрий Максимов ("Ворскла" Полтава).

На удивление смело, и одновременно легко и непринужденно играли полтавчане против непобедимого до 20-го тура "Шахтера". Почти не уступали во владении мячом, в агрессии, а в ударах по воротам даже превзошли "горняков". Невероятную уверенность внушил Максимов своим подопечным, достойно подготовил их к встрече с лидером чемпионата и добыл сенсационную победу.