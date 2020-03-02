Объединение тренеров объявило лучшего коуча 20 тура УПЛ

Всеукраинское объединение тренеров по футболу проанализировало итоги 20 тура украинской Премьер-Лиги сезона 2019/20.

Наставники отмечают, что выбор был очень сложный, учитывая две сенсации - победы "Ворсклы" и "Днепр-1" в матчах с "Шахтером" и "Динамо".

Консультативная группа остановила свой выбор на главном тренере клуба-дебютанта Лиги, его подопечные одержали волевую победу в матче против вице-чемпионов страны.

Поэтому лауреат 20-го тура в номинации "Тренер тура" Лиги - Дмитрий Михайленко (СК "Днепр-1"). Его средний балл - 4,6. Подопечные Михайленко обыграли "Динамо" (3:1), догнав по очкам ФК "Мариуполь".

1. Номинальный результат команды - 5

(Важность, неожиданность, сила соперника, историческая и турнирная составляющая)

Встреча с одним из грандов - это всегда испытание. Тем более, если учесть, что "Динамо" не занято весной в еврокубках и имело возможность выставить сильный и полный сил состав. К тому же, с точки зрения турнирной борьбы, СК "Днепр-1" обязан был играть только на победу - только это оставляло хоть какие-то шансы на первую шестерку. Несмотря на то, что к этому спортклуб исключительно проигрывал динамовцам как в чемпионате, так и в кубке, сейчас СК "Днепр-1" получил памятную и важную победу.

2. Трудности в вишикуванни и управлении подопечными - 4

(Травмированные / дисквалифицированные, особые обстоятельства)

СК "Днепр-1" подошел к игре с солидным пополнением - 4 игроков отбыли дисквалификацию (защитник Лопиренок, полузащитники Когут и Назаренко, форвард Хобленко). Впрочем, потери также были - по условиям арендного договора не мог выйти на поле атакующий полузащитник Булеца, а центральный хавбек Когут травмировался непосредственно перед игрой.

Относительно киевлян, известно, что травму залечивает защитник Бурда, отбывает отстранения нападающий Беседин, а буквально перед самым матчем был продан в китайский чемпионат еще один защитник - Кадар. Учитывая значение отсутствующих, а также мобилизационный резерв состава, кадровой ситуации оценивается как примерно равную.

3. Мастерство в работе с кадрами - 5

(Игроки, использованы не на своих привычных позициях и неожиданные, но успешные новые лица в составе)

По сравнению с ничейным матчем с "Карпатами", тренерский штаб днепрян провел сразу 5 изменений. Лопиренок заменил Гуйе в центре защиты, вместо Батагова в средней линии вышел Вакулко (он, к слову, заменил его по ходу львовского матча), вместо Коркишко и Булеца на флангах атаки вышли Чичиков и Назаренко, Хобленко появился вместо упряжи на острие атаки. Большинство рокировок сработали, а позднее выход упряжи подтвердил правильность замысла тренеров.

4. Тренерское мастерство - 5

(Многообразие тактик, изменения по ходу матча, использование человеческого фактора)

СК "Днепр-1" системно применяет тактическое построение 4-1-4-1, на этот раз даже в сокращенных составах (4-4-1) давала команде под руководством Михайленко преимущество в центре поля, в игре без мяча, в прессинга. Высоко выдвинуты центрхав Вакулко и Ди Франко хорошо работали над перекрытием первого паса соперников, не давали центрбекам и опорникам гостей спокойно разыгрывать мяч из глубины. Когда по ходу матча хозяева проигрывали в большинстве, именно выход быстрого упряжи позволил растянуть редут киевлян. Герой игры использовал свою свежесть, прекрасно стартовал на длинные передачи и постоянно атаковал соперников с мячом.

5. Накопительный критерий - 4

(Если команда под руководством тренера несколько туров подряд демонстрирует четкий прогресс, постоянное улучшение результатов, тренерские новинки)

Это очень важная победа для клуба, который проводит дебютный сезон в УПЛ. Это также сохранения надежд на первую шестерку и как можно более высокое место в конце первого этапа. Весной спортклуб еще не проигрывал, набрав 4 очка из 6 возможных при достаточно сложных, мотивированных соперниках.