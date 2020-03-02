Игрок Олимпика заметил положительный момент в игре с Зарей, по сравнению с матчем против Львова

Защитник "Олимпика" Павел Ксенз прокомментировал поражение своей команды в игре с "Зарей" (0:1).

В первом тайме соперник выглядел лучше. Звезда больше контролировала мяч. Нам было очень трудно.

Во втором тайме мы смогли перестроиться и отодвинуть игру от своих ворот. Но пропустили необязательный гол.

В конце матча создали много моментов и обязаны были сравнивать счет.