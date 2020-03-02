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Игрок Олимпика заметил положительный момент в игре с Зарей, по сравнению с матчем против Львова
Хотя оба раза проиграли
Защитник "Олимпика" Павел Ксенз прокомментировал поражение своей команды в игре с "Зарей" (0:1).
В первом тайме соперник выглядел лучше. Звезда больше контролировала мяч. Нам было очень трудно.
Во втором тайме мы смогли перестроиться и отодвинуть игру от своих ворот. Но пропустили необязательный гол.
В конце матча создали много моментов и обязаны были сравнивать счет.
Первый матч в весенней части чемпионата против Львова мы провалили. Этого д день команда показала хороший футбол. С таким настроением и такой игрой можно с оптимизмом готовиться к поединку против "Десны".