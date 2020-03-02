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Игрок Олимпика заметил положительный момент в игре с Зарей, по сравнению с матчем против Львова

Премьер-лига
(1 голосов)

Хотя оба раза проиграли

Игрок Олимпика заметил положительный момент в игре с Зарей, по сравнению с матчем против Львова
Новина українською

Защитник "Олимпика" Павел Ксенз прокомментировал поражение своей команды в игре с "Зарей" (0:1).

В первом тайме соперник выглядел лучше. Звезда больше контролировала мяч. Нам было очень трудно.

Во втором тайме мы смогли перестроиться и отодвинуть игру от своих ворот. Но пропустили необязательный гол.

В конце матча создали много моментов и обязаны были сравнивать счет.

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Первый матч в весенней части чемпионата против Львова мы провалили. Этого д день команда показала хороший футбол. С таким настроением и такой игрой можно с оптимизмом готовиться к поединку против "Десны".

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В статье: Заря (Луганск) Павел Ксенз Олимпик (Донецк)
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Источник:
ФК Олімпік

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