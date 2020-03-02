Текущее четвёртое место Десны - не предел. О чём говорить после 20 тура УПЛ

У нынешнего "Динамо" нет ментальности победителей

Дмитрий Михайленко и Алексей Михайличенко после пятничной игры УПЛ практически повторили друг друга, заявив, что играть вдесятером 80 минут очень тяжело. Но проблема в том, что за как минимум игровой час из этого отрезка "Днепр-1" совершенно ничего не создал у ворот "Динамо". Было больше похоже на возню, когда футболисты попросту не научены вскрывать зоны и завершать свои атаки. Поэтому в том, что гости удержат победный результат, сомнений практически не было.

Но здесь поразил сам Киев, который как минимум после перерыва отдал мяч сопернику и начал действовать вторым номером. Мы напомним, что эти сборы футболисты называли одними из самых изнуряющих в физическом плане, чего не скажешь по игре, если их "не хватило" против восьмой команды чемпионата. Сразу и не припомнишь, когда это "бело-синие" так убедительно согласились на игру вторым номером против команды, которая не входит даже в ТОП-6, приготовившись к финальному свистку.

Если взять глобально: проблема "Динамо" даже не в том, что команда уступает "Шахтёру" финансово или кадрово. Это поражение было, прежде всего, ментальным. Мы вообще не видели агрессии на поле от фаворита, что очень удручает. Второй матч кряду. Поэтому потеря второго места вполне логична. По сути, "Динамо" его само отдало, создав для победы очень мало. Александр Рыженко

Фарт нелогичен

Два матча 20-го тура УПЛ наочно продемонстрировали, что фарт в футболе логике не поддается. В обоих случаях команды посильнее играли с более слабыми, но не лишенными мотивации. Понятно, что андердоги построили игру от обороны и пытались прежде всего отбиться. Но если в одной из игр сделать это удалось и в концовке даже забить спасительный гол, то в другой как раз более слабая команда провела матч намного качественнее и не заслужила не то, что поражения, но и ничьей.

Как вы, наверняка, догадались, речь идет о поединках "Львов" - "Александрия" и "Заря" - "Олимпик". В субботней встрече гости быстро забили и дальше контролировали ход матча, играя по счету. По сути, у подопечных Эгише Меликяна не было возможностей сравнять, к тому же с 54-й минуты они еще и действовали в меньшинстве. Вот тут-то и включился футбольный фатум - вынос вратаря, сброс головой, игра на опережение и пас на выход один в один. Молниеносное решение от Альваро и вынимай! Сказать, что Шаран был в шоке - ничего не сказать.

На следующий день мы увидели обратый пример, в первом тайме "Олимпик" без лишних нервов отсиделся в "окопах", а после перерыва начал сам активничать у ворот Махарадзе. Фарт "Зари" заключался не просто в мастерстве своего голкипера, но и в реализации по сути второго момента (удар Юрченко мимо пустого угла был первым) в матче, когда после подачи углового защитник соперника сбросил мяч на свободного Кабаева. Дончане обстучали каркас, напрягали голкипера как могли, но даже однажды забить не смогли. Судя по всему, задолжали подопечные Висенте Гомеса футбольной фортуне... Артур Кисляченко

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Каштру выпустил не совсем логичный состав, за что в итоге поплатился

“Несмотря на огромное преимущество в таблице, “Шахтеру” нельзя применять масштабную ротацию” - подобная мысль должна посетить Луиша Каштру после проигранного матча. Как только португалец полностью ротирует состав, выпуская 6-7 игроков запаса, у “горняков” возникают гигантские проблемы (и в созидании, и в обороне). Если в матче с “Десной” были вовремя призваны “матерые ребята” (Тайсон, Исмаили), то в 20-м туре игру спасти уже не удалось.

Помимо этого, есть вопросы к Каштру по поводу состава. Безусловно, португалец дает понять, что игровое время получит каждый футболист, но некоторые все равно выглядят обделено. К примеру, чем заслужил Дентиньо выход на позиции центрального нападающего, если на сборах он там даже не наигрывался? Почему весь матч с грустными глазами на скамейке просидел Сикан? Тяжело поверить в то, что украинец сыграл бы хуже, учитывая тот факт, что бразилец смотрелся, мягко говоря, ниже среднего. Даниила нужно хоть иногда выпускать на футбольное поле, иначе зачем его было оставлять в команде. Если португалец в него не верит, почему было не отправить его в аренду в хорошо всем известный клуб?

Другой вопрос, который стоит задать Каштру, почему четвертую игру подряд выходит Алан Патрик? Бразилец провел тяжелейший матч в Португалии и с самого начала воскресного матча проглядывалась его неготовность. Сразу после перерыва он был заменен, но было уже слишком поздно - поучаствовать в голевой атаке полтавчан Алан успел.

Вчерашнее поражение “Шахтера” практически ничего не изменило - “горняки” по-прежнему, с вероятностью в 99 процентов, заберут чемпионский титул. Однако если Каштру не сделает правильные выводы, подобные матчи будут случаться гораздо чаще. Георгий Грошев

“Ворскла” провела отличный матч, но пока что рано впадать в эйфорию

Титул главного героя 20-го тура, безусловно, должен быть отдан “Ворскле”. Был еще и “Днепр-1”, разбивший киевлян во втором тайме, но до этого предшествовал невзрачный тайм первый, проведенный командой Михайленко в большинстве. А полтавчане играли лучше соперника на каждом временном отрезке встречи и заслужили забить еще один гол.

И несмотря на все восторженные отклики после матча в Полтаве (а таких было огромное количество), “Ворскле” запрещено впадать в эйфорию. Ведь только следующие несколько игр станут для них во многом показательными. Одно дело настроиться на игру против лидера, как на главную и решающую в сезоне, и совсем другое - показывать стабильность на дистанции. Победить “Шахтер” - отличное для клуба достижение, но больше трех очков в таблицу за такой подвиг не дадут.

Если футболисты после вчерашнего излишне поверили в себя, то коучу стоит возвращать их на землю. В среду полтавчане встретятся с “Мариуполем”, у которого идет борьба такая же серьезная, как и у “Ворсклы”. Этот матч станет для “зелено-белых” не менее важным. Георгий Грошев

"Десна" показывает очень зрелую игру. Текущее четвёртое место - не предел

Главной командой текущего тура стала не "Ворскла", которая справилась с резервом "Шахтёра", и не "Днепр-1", который за последние 20 минут дожал обескровленное "Динамо". По той игре, которая была показана в прошлом туре, безусловный топ - "Десна".

Команда Александра Рябоконя попросту разобрала "Мариуполь", закрыв все пути к своим воротам. "Северяне" точно знали, как превратить силу соперника в его слабость и сыграть на своих козырях. Это было безусловное уничтожение оппоннета, а также прямая претензия, что как минимум в борьбе за тройку "Десна" остаётся.

Впрочем, не будем перехваливать парней Александра Рябоконя. Некоторые игры бывают просто удачным стечением обстоятельств. На ближайших выходных (то есть через тур) "северян" ожидает лобовой поединок против "Зари", который и должен будет показать весь потенциал нынешней команды в Чернигове. Александр Рыженко

Использованы фотографии ФК "Десна", ФК "Динамо", ФК "Заря" и ФК "Ворскла"