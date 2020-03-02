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Как экс-форвард Динамо Исмаэль Бангура лишился миллиона евро, которые собирал всю карьеру
Как исчезали деньги - даже не заметил
Экс-форвард киевского "Динамо" (2007-2009) 35-летний Исмаэль Бангура до сих пор играет в футбол. Правда, в полупрофессиональном клубе с 4 французской лиги.
Гвинеец потерял все деньги, которые откладывал в течение карьеры.
У меня большие проблемы из-за жены. У нас 4 детей. В течение карьеры заработанные деньги я откладывал на счет. Как-то вернулся из Саудовской Аравии, решил купить детям дом, чтобы они имели собственное жилье.
Но денег на счету не было.
Спросил у жены: "Подожди, а где же деньги? Они были на счету!".
Она сказала, что потратила их. Потратила миллион евро, которые я откладывал всю футбольную карьеру! У меня был шок ...
Я сказал жене: "Верни деньги и больше мы с тобой никогда не увидимся".
Исмаэль признается, что ему такая сумма не нужна: "Я только хотел обеспечить будущее своих детей...".