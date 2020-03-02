Как экс-форвард Динамо Исмаэль Бангура лишился миллиона евро, которые собирал всю карьеру

Экс-форвард киевского "Динамо" (2007-2009) 35-летний Исмаэль Бангура до сих пор играет в футбол. Правда, в полупрофессиональном клубе с 4 французской лиги.

Гвинеец потерял все деньги, которые откладывал в течение карьеры.

У меня большие проблемы из-за жены. У нас 4 детей. В течение карьеры заработанные деньги я откладывал на счет. Как-то вернулся из Саудовской Аравии, решил купить детям дом, чтобы они имели собственное жилье.

Но денег на счету не было.

Спросил у жены: "Подожди, а где же деньги? Они были на счету!". Она сказала, что потратила их. Потратила миллион евро, которые я откладывал всю футбольную карьеру! У меня был шок ... Я сказал жене: "Верни деньги и больше мы с тобой никогда не увидимся".

Исмаэль признается, что ему такая сумма не нужна: "Я только хотел обеспечить будущее своих детей...".