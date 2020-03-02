Жозе Боту высказался о трансферах молодых бразильцев Шахтера

Председатель скаутской службы "Шахтера" Жозе Бота рассказал о трансферной политике клуба.

По его словам, "Шахтеру" гораздо легче приглашать бразильских футболистов, чем, скажем испанцев или португальцев.

В Бразилии горняки, несомненно, топ-клуб. И в нем мечтает играть каждый. Ведь видят пример, как их соотечественники приезжали в Украину, а затем переходили в "Челси", "Баварию".

Мы привели в клуб Тете, Додо, Маркоса Антонио, Фернандо, Сиприано. Это будущее "Шахтера", а затем и европейских грандов.