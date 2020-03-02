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Жозе Боту высказался о трансферах молодых бразильцев Шахтера
Назвал 5 игроков
Председатель скаутской службы "Шахтера" Жозе Бота рассказал о трансферной политике клуба.
По его словам, "Шахтеру" гораздо легче приглашать бразильских футболистов, чем, скажем испанцев или португальцев.
В Бразилии горняки, несомненно, топ-клуб. И в нем мечтает играть каждый. Ведь видят пример, как их соотечественники приезжали в Украину, а затем переходили в "Челси", "Баварию".
Мы привели в клуб Тете, Додо, Маркоса Антонио, Фернандо, Сиприано. Это будущее "Шахтера", а затем и европейских грандов.
Я не стану говорить о "Баварии" и Додо или "Манчестер Сити" и Тете. Поверьте, за короткий период этих игроков в "Шахтере" к нам поступали предложения от больших клубов.
Но еще не время их отпускать, ведь они не раскрыли и половины своего потенциала.