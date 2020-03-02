Нападающий Олимпика рассказал о своей новой роли на поле

Форвард "Олимпика" Максим Дегтярев рассказал о матче с луганской "Зарей" (0:1).

Начали игру, считает Максим, не лучшим образом.

Отдали сопернику инициативу и слишком прижались к своим воротам. Только после минуты 20-й мы начали действовать агрессивнее, смогли зацепиться за мяч и даже имели хороший момент после розыгрыша стандарта.

В перерыве тренерский штаб, по словам Максима, внес коррективы.

Висенте указал нам на наши ошибки, и мы встали совсем другой командой во втором тайме.

Еще при счете 0:0 мы должны были забивать. Неизвестно, как бы сложился матч, если бы мы забили первыми. Считаю, сегодня Олимпик точно не заслужил поражения.