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Нападающий Олимпика рассказал о своей новой роли на поле
Вместо центрального форварда - вингер
Форвард "Олимпика" Максим Дегтярев рассказал о матче с луганской "Зарей" (0:1).
Начали игру, считает Максим, не лучшим образом.
Отдали сопернику инициативу и слишком прижались к своим воротам. Только после минуты 20-й мы начали действовать агрессивнее, смогли зацепиться за мяч и даже имели хороший момент после розыгрыша стандарта.
В перерыве тренерский штаб, по словам Максима, внес коррективы.
Висенте указал нам на наши ошибки, и мы встали совсем другой командой во втором тайме.
Еще при счете 0:0 мы должны были забивать. Неизвестно, как бы сложился матч, если бы мы забили первыми. Считаю, сегодня Олимпик точно не заслужил поражения.
Максим утверждает, что комфортно чувствует себя на фланге полузащиты.
Мне было не трудно закрыть позицию вингера. Да, я гораздо чаще играл в нападении, но атаковать можно и с фланга.