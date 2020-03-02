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Определен лучший арбитр 20-го тура Favbet Лиги
Первая награда для рефери
UA-Футбол совместно с экспертами, экс-арбитрами ФИФА Мирославом Ступаром и Сергеем Шебеком определяет лучшего арбитра каждого тура Favbet Лиги. Также в голосовании участвует журналист сайта Игорь Семйон.
По итогам 20-го игрового дня развернулась довольно острая конкуренция в борьбе за звание, но единогласным решением лучшим был признан Игорь Пасхал. Он работал на матче "Ворскла" - "Шахтер" (1:0), спокойно, взвешенно руководил игрой, умело применял дисциплинарные санкции, справедливо не назначил пенальти в концовке поединка несмотря на активные апелляции дончан. В целом же Пасхал "наградил" футболистов четырнадцатью желтыми карточками, две из которых превратились в красную. Пенальти не назначал.
Для Игоря Пасхала это второе подобное признание в этом сезоне. Ранее лучшими в туре становились Денис Шурман (1-й тур), Владимир Новохатний (2-й тур), Ярослав Козык (3-й, 9-й и 12-й туры), Андрей Коваленко (4-й тур), Александр Дердо (5-й тур), Анатолий Абдула (6-й и 17-й туры), Виталий Романов (7-й тур), Екатерина Монзуль (8-й тур), Юрий Можаровский (10-й тур), Евгений Арановский (11-й и 16-й туры), Дмитрий Бондаренко (13-й тур), Виктор Копиевский (14-й и 18-й туры) и Дмитрий Кутаков (15-й и 19-й туры).