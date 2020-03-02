Определен лучший арбитр 20-го тура Favbet Лиги

UA-Футбол совместно с экспертами, экс-арбитрами ФИФА Мирославом Ступаром и Сергеем Шебеком определяет лучшего арбитра каждого тура Favbet Лиги. Также в голосовании участвует журналист сайта Игорь Семйон.

По итогам 20-го игрового дня развернулась довольно острая конкуренция в борьбе за звание, но единогласным решением лучшим был признан Игорь Пасхал. Он работал на матче "Ворскла" - "Шахтер" (1:0), спокойно, взвешенно руководил игрой, умело применял дисциплинарные санкции, справедливо не назначил пенальти в концовке поединка несмотря на активные апелляции дончан. В целом же Пасхал "наградил" футболистов четырнадцатью желтыми карточками, две из которых превратились в красную. Пенальти не назначал.