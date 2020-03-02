Михайленко: В игре с Шахтером на спад может нарваться любая команда

Главный тренер "Днепра-1" Дмитрий Михайленко рассказал о подготовке к гостевому матчу 21-го тура УПЛ против донецкого "Шахтера".

- Дмитрий Станиславович, "Днепр-1" переиграл "Динамо", а "Шахтер", в свою очередь, преодолев "Бенфику", уступил "Ворскле". Чего ждать от вашей встречи с "горняками"?

- Трудно сказать. Думаю, что "Шахтер" будет играть разными составами - с "Ворсклой" был один вариант, а против нас, конечно, будут сильные изменения. С нами они играют за неделю до матча с "Вольфсбургом", поэтому, считаю, что они будут нас наигрывать основной состав на еврокубки, именно то, что будут играть 11-го марта против немецкого клуба - это для них станет генеральной репетицией. Так что ждать мы можем только тяжелой игры для "Днепра-1" - это точно.

- Какое сейчас психологическое состояние у команды? Ведь понятно, что после победы над "Динамо" команда на подъеме, но после такого бывает и спад?

- Дело в том, что в игре с "Шахтером" на спад может нарваться любая команда (улыбается). Для нас, действительно, важно то, что мы находимся в хорошем психологическом состоянии. Победы над "Динамо" не часто бывают у многих команд, тем более у такого молодого клуба, как наш, так действительно, состояние у команды хорошее. Важно для нас сейчас продолжать прогрессировать, показывать хорошую игру и стремиться рост абсолютно нам всем, как в личном, так и в командном плане.

- Надежда на попадание в первую шестерку еще остается?

- Посмотрим. У нас осталось две игры, и мы сделаем все, что от нас зависит, чтобы все-таки попасть в лучшую шестерку. Но конкуренты, как тот же "Колос", который находится в более выгодной ситуации, поэтому не все здесь зависит от нас. Однако, могу пообещать, что мы сами для этого отдадим все силы.

- Сейчас очень плотный график игр. Как он дается команде?

- Здесь все нормально. На самом деле, не надо ломать голову над тренировочным процессом: восстанавливаемся после игры с "Динамо" и готовимся к матчу с "Шахтером", который мы много разбираем тактически. По кадровой ситуации, то у нас Когут продолжает восстанавливаться после повреждения на разминке перед игрой с "Динамо", возможно он и будет уже готов к игре с "Шахтером", а по другим, то все здоровы. Ну и Полевой пропустит игру из-за дисквалификации.