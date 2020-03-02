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Артем Бондаренко: Не хотелось дебютировать за Шахтер с поражения

Премьер-лига
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Дебют хавбека выдался не самым удачным

Артем Бондаренко: Не хотелось дебютировать за Шахтер с поражения
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Полузащитник "Шахтера" Артем Бондаренко, который дебютировал в первой команде "горняков" в матче 20-го тура с "Ворсклой" (0:1), так прокомментировал игру.

"Не хотелось дебютировать за "Шахтер" в матче, который проиграли, но ничего не поделаешь. С одной стороны, рад, что провел первый официальный поединок, а с другой, расстроен, что уступили. Ведь всегда приятно возвращаться домой с позитивными эмоциями.

Думаю, команде не хватило концентрации. Присутствовала несобранность, пропустили гол и не смогли дожать соперника", - сказал Бондаренко.

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В статье: Ворскла (Полтава) Шахтер (Донецк) Артем Бондаренко
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Источник:
ФК Шахтер

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