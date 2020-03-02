Артем Бондаренко: Не хотелось дебютировать за Шахтер с поражения

Полузащитник "Шахтера" Артем Бондаренко, который дебютировал в первой команде "горняков" в матче 20-го тура с "Ворсклой" (0:1), так прокомментировал игру.

"Не хотелось дебютировать за "Шахтер" в матче, который проиграли, но ничего не поделаешь. С одной стороны, рад, что провел первый официальный поединок, а с другой, расстроен, что уступили. Ведь всегда приятно возвращаться домой с позитивными эмоциями.

Думаю, команде не хватило концентрации. Присутствовала несобранность, пропустили гол и не смогли дожать соперника", - сказал Бондаренко.