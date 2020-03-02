Крынский: Заря не создала много моментов, а Олимпик пропустили нелепый гол

Голкипер "Олимпика" Владимир Крынский подытожил поражение своей команды в матче 20-го тура УПЛ против "Зари" (0:1).

"Мы пропустили нелепый гол из-за своей же ошибки. По большому счету, "Заря" не создала у наших ворот много моментов. Мы хорошо перекрыли их фланги.

Понравился второй тайм в нашем исполнении. Первые 20 минут матча выглядели слабо, не могли войти в игру. Мы уже который раз плохо начинаем. То же самое было и в игре со Львовом. Но если бы мы провели всю игру на том же уровне, что и второй тайм, ничья – минимум на что мы могли бы рассчитывать.

Фарт нужно заслужить своей работой. Второй тайм показал, что у нашей команды есть ресурс, чтобы противостоять даже самым сильным соперникам", - сказал Крынский.