Санжар: В этом сезоне судейских ошибок по отношению к Карпатам очень много

Главный тренер "Карпат" Роман Санжар прокомментировал матч 20-го тура с "Колосом" (1:2).

"Было два совершенно разных тайма. В первой половине встречи некоторые игроки выпали, поэтому первый тайм мы провалили. После перерыва игра мне понравилась, мы контролировали мяч, у нас были моменты, забили гол, но счет сравнять не смогли. В конце встречи имели перспективный штрафной, однако ключевой момент на мой взгляд - решение судьи, так как мяч попал в руку, здесь очень большой вопрос к рефери. Если это действительно было пенальти, а его не назначили, то жаль, потому что у нас немало очков забрали судьи. Это очень плохо, ведь у нас молодая команда и мне очень не хочется, чтобы такие решения арбитров у наших ребят забрали желание и веру. В этом сезоне ошибок по отношению к "Карпатам" очень много. В первой половине встречи "Колос" создавал большее давление, забил хорошие мячи и достойно сегодня сыграл. Мы же нашли в себе силы и сыграли достойно, поэтому за вторую 45-минутку мне не стыдно, но судейское сомнительное решение повлияло на ход встречи.

Ребята прогрессируют и растут, но, по моему мнению, напряжение в матчах будет только расти, вся борьба впереди. Каждое очко будет стоить много в конце чемпионата. Хочу поздравить "Колос" с победой, у них было много желания, это достойная и организованная команда.

Однозначно, система VAR нам нужна. Главное, чтобы все было честно. Если у судьи есть возможность принять объективное решение, то это только плюс. Хорошо, что VAR появился в Украине, но хочется, чтобы система действовала на всех матчах.

Давления нет, все понимают, в каком состоянии находится команда. Вопросов по самоотдаче нет вообще, вся борьба еще впереди. Мне нравятся "Карпаты", здесь много болельщиков, это мотивирует, в такой атмосфере работать приятно, команда и твои действия не безразличны людям", - сказал Санжар.