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Мхитарян: Луческу хотел меня купить, когда я еще был в Пюнике

Премьер-лига
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Генрих рассказал, как он перебрался в Украину

Мхитарян: Луческу хотел меня купить, когда я еще был в Пюнике
Новина українською

Армянский полузащитник "Ромы" Генрих Мхитарян рассказал, как он начинал карьеру в Украине, играя за донецкий "Металлург" и "Шахтер".

- Мирча Луческу очень впечатлился твоей игрой и попросил Ахметова тебя купить. Но ты не перешел в "Шахтер", ты перешел в донецкий "Металлург". Почему?

- Если честно, я не знал, что "Шахтер" интересовался мной, когда я был в "Пюнике". Потом я узнал, что Мирча Луческу хотел меня купить, но конкретных предложений не было. Мне сказали, что лучший вариант — перейти в "Металлург", играть там полгода и оттуда уехать в Европу.

- В "Шахтере" тебя называли "хозяином базы", потому что ты жил на базе. Правда, что у тебя был отдельный повар и отдельная обслуга, которые жили вместе с тобой на базе?

- Индивидуального повара у меня не было (смеется). Повара работали до вечера. Благодарю всех работников, которые ухаживали за мной.

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В статье: Мирча Луческу Генрих Мхитарян Металлург (Донецк) Шахтер (Донецк) Рома (Рим)
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Источник:
КраСава

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