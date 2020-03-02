Кривцов: Могли свести матч с Ворсклой к ничьей, если бы арбитр не побоялся поставить пенальти

Защитник "Шахтера" Сергей Кривцов прокомментировал матч 20-го тура с "Ворсклой" (0:1).

Соперник заслуженно победил. "Ворскла" была агрессивнее, имела больше желания выиграть, чем мы, к сожалению. В концовке могли свести результат к ничьей, если бы арбитр не побоялся поставить пенальти.

Тренеры провели большую ротацию состава. Играли ребята, которые нечасто выходят на поле в официальных поединках. Возможно, были слишком расслабленными. Подумали, что добьемся победы, не приложив должных усилий. "Ворскла" спустила с небес на землю. Это поражение станет хорошим уроком для всей команды, - сказал Кривцов.

Напомним, что свой следующий матч "Шахтер" сыграет в среду 4-го марта против "Днепра-1".