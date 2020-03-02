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Козак: В матче с Колосом была чистая рука. Все это видели, кроме рефери

Премьер-лига
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Карпаты недовольны судейством в матче с Колосом

Козак: В матче с Колосом была чистая рука. Все это видели, кроме рефери
Новина українською

Полузащитник "Карпат" Артем Козак, который забил свой дебютный гол за "зелено-белых" в матче с "Колосом" 1:2, подвел итог поединка.

- От матча остались неприятные впечатления. Проигрывать всегда больно. Мы рассчитывали только на победу и пытались обыграть "Колос". Обидно, поскольку нам удалось перевернуть игру и мы имели хорошие возможности, чтобы заполучить очки.

- После перерыва "Карпаты" начали играть гораздо острее и увереннее. Это последствия разговора в раздевалке?

- Да, тренерский штаб нас завел. Нам указали на ошибки и ребята начали использовать свои сильные стороны. "Карпаты" навязывали свою игру сопернику и начали действовать более смело и уверенно.

- Ваш забитый гол - это результат отличного взаимодействия с Остапом Притулой?

- Я сознательно шел на ближнюю штангу, потому что чувствовал, что Остап выполнит такой пас. У нас есть вариативность розыгрышей угловых, которые мы разрабатываем на тренировках. Хорошо, что сегодня это сработало. К сожалению, нам не удалось забить хотя бы еще один раз.

- Последний штрафной в компенсированное время, последний шанс. На повторе четко видно, как мяч попал в руку футболиста "Колоса".

- Это чистая рука, к тому же мяч летел в створ. Все это видели, однако рефери этого не заметил. Было бы замечательно, если бы на всех матчах работал VAR. Это позволило бы избегать таких неоднозначных эпизодов.

- Следующий матч уже в среду. Команда будет готова к встрече с "Александрией"?

- У нас есть немало классных исполнителей, тренер сможет применить ротацию в случае необходимости. Настраиваться на серьезную игру, поскольку "Карпатам" нельзя терять очки.

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В статье: Карпаты (Львов) Артем Козак
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Источник:
ФК Карпаты

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