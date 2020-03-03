Вильхамссон: В матчах с Шахтером и Динамо нам нужна нордическая, настоящая исландская ментальность

Форвард "Колоса" Арни Вильхамссон прокомментировал победу в матче 20-го тура над "Карпатами" (2:1), а также рассказал о подготовке к поединкам с "Шахтером" и "Динамо".

"У нас сейчас положительные эмоции – две победы над хорошими соперниками. После зимней паузы мы выглядим неплохо. Моя физическая форма еще не 100%, но мы понемногу набираем.

"Карпаты" – достаточно мощная команда, у нас получился положительный первый тайм, удалось дважды забить. У них много новичков и молодых игроков, сразу не скажешь, что они на последнем месте.

Сейчас будем готовиться к "Динамо" и "Шахтеру". В этих матчах нам нужна нордическая ментальность, я бы сказал, настоящая исландская", – сказал Вильхамссон.