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Максимов: Пришло время. Надо что-то делать, чтобы болельщики вернулись на стадион

Премьер-лига
(1 голосов)

Надоело, что на матч ходит лишь по 300 фанов

Максимов: Пришло время. Надо что-то делать, чтобы болельщики вернулись на стадион
Новина українською

Главный тренер полтавской "Ворсклы" Юрий Максимов после домашней победы над "Шахтером" (1:0) рассказал об изменениях в команде и желании вернуть болельщиков на стадион.

Коуч порадовался количеству фанатов на трибунах стадиона имени Бутовского.

Если на каждый матч так будут приходить!.. Я сказал и футболистам. Если 200 человек на матче - все выглядит совсем по-другому.

Но когда есть много зрителей - их обманешь: даже если команда проигрывает, но старается, они придут и на следующий матч, а если играют, спустив рукава, то никто ходить на такой футбол не будет.

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Пришло время. Я говорю: "Ребята, мы играем, а на матч приходит 300 человек. Ради кого мы играем? Давайте что-то делать, чтобы народ повернулся к нам лицом, болел за нас".

Максимова спросили, почему "Ворскла" стала такой агрессивной с его приходом на тренерский мостик.

Я прошел такую ​​школу, где нельзя было ноги подбирать, надо было играть с первой до последней минуты. Сейчас мы стараемся играть так же. Но это футбол. Бывает всякое: кто-то может играть хорошо, но проиграть, то есть кто-то может играть не очень хорошо, но выиграть.

Да, футболисты добавили физически. Притом звезд у нас нет - пытаемся выжать максимум из того, что имеем.

Я всегда верю в то, что мы можем выигрывать. И в случае с "Динамо" верил, и сейчас. Когда тренер верит в команду, в себя поверят и сами ребята. Я им сказал: Мы выиграем, только надо в это верить - бежать и забивать голы.

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В статье: Ворскла (Полтава) Юрий Максимов Шахтер (Донецк)
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Комментарии (1)
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Spokoyno (Киев)
03.03.2020 в 08:35
Все просто... Знаходити пару д... серед вболівальників та дискваліфікувати стадіон! Раз, два, три Може тоді вони на те що "заборонено" попруть Принаймні так виглядають дії фФУ На Динамо більше ходять, от вони їх і не пускають! А треба, щоб перш за все правоохоронці виявили та "карали" безпосередніх порушників!
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