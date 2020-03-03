Максимов: Пришло время. Надо что-то делать, чтобы болельщики вернулись на стадион

Главный тренер полтавской "Ворсклы" Юрий Максимов после домашней победы над "Шахтером" (1:0) рассказал об изменениях в команде и желании вернуть болельщиков на стадион.

Коуч порадовался количеству фанатов на трибунах стадиона имени Бутовского.

Если на каждый матч так будут приходить!.. Я сказал и футболистам. Если 200 человек на матче - все выглядит совсем по-другому. Но когда есть много зрителей - их обманешь: даже если команда проигрывает, но старается, они придут и на следующий матч, а если играют, спустив рукава, то никто ходить на такой футбол не будет.

Пришло время. Я говорю: "Ребята, мы играем, а на матч приходит 300 человек. Ради кого мы играем? Давайте что-то делать, чтобы народ повернулся к нам лицом, болел за нас".

Максимова спросили, почему "Ворскла" стала такой агрессивной с его приходом на тренерский мостик.