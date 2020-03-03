Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Максимов: Пришло время. Надо что-то делать, чтобы болельщики вернулись на стадион
Надоело, что на матч ходит лишь по 300 фанов
Главный тренер полтавской "Ворсклы" Юрий Максимов после домашней победы над "Шахтером" (1:0) рассказал об изменениях в команде и желании вернуть болельщиков на стадион.
Коуч порадовался количеству фанатов на трибунах стадиона имени Бутовского.
Если на каждый матч так будут приходить!.. Я сказал и футболистам. Если 200 человек на матче - все выглядит совсем по-другому.
Но когда есть много зрителей - их обманешь: даже если команда проигрывает, но старается, они придут и на следующий матч, а если играют, спустив рукава, то никто ходить на такой футбол не будет.
Пришло время. Я говорю: "Ребята, мы играем, а на матч приходит 300 человек. Ради кого мы играем? Давайте что-то делать, чтобы народ повернулся к нам лицом, болел за нас".
Максимова спросили, почему "Ворскла" стала такой агрессивной с его приходом на тренерский мостик.
Я прошел такую школу, где нельзя было ноги подбирать, надо было играть с первой до последней минуты. Сейчас мы стараемся играть так же. Но это футбол. Бывает всякое: кто-то может играть хорошо, но проиграть, то есть кто-то может играть не очень хорошо, но выиграть.
Да, футболисты добавили физически. Притом звезд у нас нет - пытаемся выжать максимум из того, что имеем.
Я всегда верю в то, что мы можем выигрывать. И в случае с "Динамо" верил, и сейчас. Когда тренер верит в команду, в себя поверят и сами ребята. Я им сказал: Мы выиграем, только надо в это верить - бежать и забивать голы.