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Тренер-тактик Днепр-1 увидел, чем УПЛ отличается от Серии А
Индивидуальная и командная игра
Ассистент Дмитрия Михайленко в "Днепр-1", итальянский эксперт Луиджи Ночентини, поделился впечатлениями от чемпионата Украины.
По его словам, украинский футбол очень отличается от итальянского.
"Многое строится на игре один в один, а не на коллективных действиях. Но это дело привычки. У вас можно строить и другую игру, которая не будет основываться только на индивидуальных качествах.
Я считаю, что в вашей стране, и в моей новой команде много хороших футболистов. Нужно еще улучшать коллективные действия, и это позволит игрокам расти и достигать результата.
Да, нужно время, и это непросто. Но другого выхода, чтобы прогрессировать, на мой взгляд, нет. Повторюсь, в Украине много хороших исполнителей, а плохие есть не только у вас, но и в Италии. Просто нужна правильная организация", - подытожил Ночентини.
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