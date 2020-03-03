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Тренер-тактик Днепр-1 увидел, чем УПЛ отличается от Серии А

Премьер-лига
(2 голосов)

Индивидуальная и командная игра

Тренер-тактик Днепр-1 увидел, чем УПЛ отличается от Серии А
Новина українською

Ассистент Дмитрия Михайленко в "Днепр-1", итальянский эксперт Луиджи Ночентини, поделился впечатлениями от чемпионата Украины.

По его словам, украинский футбол очень отличается от итальянского.

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"Многое строится на игре один в один, а не на коллективных действиях. Но это дело привычки. У вас можно строить и другую игру, которая не будет основываться только на индивидуальных качествах.

Я считаю, что в вашей стране, и в моей новой команде много хороших футболистов. Нужно еще улучшать коллективные действия, и это позволит игрокам расти и достигать результата.

Да, нужно время, и это непросто. Но другого выхода, чтобы прогрессировать, на мой взгляд, нет. Повторюсь, в Украине много хороших исполнителей, а плохие есть не только у вас, но и в Италии. Просто нужна правильная организация", - подытожил Ночентини.

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В статье: Серия А УПЛ Днепр-1 Луиджи Ночентини
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Источник:
Команда 1

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