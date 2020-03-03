Тренер-тактик Днепр-1 увидел, чем УПЛ отличается от Серии А

Ассистент Дмитрия Михайленко в "Днепр-1", итальянский эксперт Луиджи Ночентини, поделился впечатлениями от чемпионата Украины.

По его словам, украинский футбол очень отличается от итальянского.

"Многое строится на игре один в один, а не на коллективных действиях. Но это дело привычки. У вас можно строить и другую игру, которая не будет основываться только на индивидуальных качествах.

Я считаю, что в вашей стране, и в моей новой команде много хороших футболистов. Нужно еще улучшать коллективные действия, и это позволит игрокам расти и достигать результата.