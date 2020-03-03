Костышин удивился игре Колоса во втором тайме с Карпатами

Коуч ковалевского "Колоса" Руслан Костышин рассказал о предыдущем матче 20 тура с "Карпатами" (2:1).

В частности, тренер выделил второй тайм, в котором его подопечные играли от счете 2: 0.

Ты выиграешь, начинаешь от счета играть и ...пропускаешь. Надо видео смотреть - мы физически не успевали, или психологически перестраховывались.

Сейчас - восстановление. Одни восстанавливаются, другие - тренируются. Потому что может быть ротация, какие-то изменения.

Основные футболисты даже не будут тренироваться - на это нет времени.