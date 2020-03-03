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Костышин удивился игре Колоса во втором тайме с Карпатами

Премьер-лига
(1 голосов)

Уже сегодня - игра с "Динамо"

Костышин удивился игре Колоса во втором тайме с Карпатами
Новина українською

Коуч ковалевского "Колоса" Руслан Костышин рассказал о предыдущем матче 20 тура с "Карпатами" (2:1).

В частности, тренер выделил второй тайм, в котором его подопечные играли от счете 2: 0.

Ты выиграешь, начинаешь от счета играть и ...пропускаешь. Надо видео смотреть - мы физически не успевали, или психологически перестраховывались.

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Сейчас - восстановление. Одни восстанавливаются, другие - тренируются. Потому что может быть ротация, какие-то изменения.

Основные футболисты даже не будут тренироваться - на это нет времени.

Напомним, что матч 21 тура "Динамо" - "Колос" состоится уже сегодня. Начало игры - в 19:30.

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В статье: Руслан Костышин Динамо (Киев) Карпаты (Львов) Колос (Ковалевка)
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