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Костышин удивился игре Колоса во втором тайме с Карпатами
Уже сегодня - игра с "Динамо"
Коуч ковалевского "Колоса" Руслан Костышин рассказал о предыдущем матче 20 тура с "Карпатами" (2:1).
В частности, тренер выделил второй тайм, в котором его подопечные играли от счете 2: 0.
Ты выиграешь, начинаешь от счета играть и ...пропускаешь. Надо видео смотреть - мы физически не успевали, или психологически перестраховывались.
Сейчас - восстановление. Одни восстанавливаются, другие - тренируются. Потому что может быть ротация, какие-то изменения.
Основные футболисты даже не будут тренироваться - на это нет времени.
Напомним, что матч 21 тура "Динамо" - "Колос" состоится уже сегодня. Начало игры - в 19:30.