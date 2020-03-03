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Итальянский ассистент коуча Днепр-1 сравнил Динамо и Шахтер с двумя командами Серии А
Заметил причину проблем украинских команд в еврокубках
Луиджи Ночентини, ассистент по тактике главного тренера "Днепр-1" Дмитрия Михайленко, высказался о соперничестве в УПЛ и подготовку своей команды к игре с "Шахтером".
По его словам, в первых двух турах 2020 года были много неожиданных результатов.
Но уже можно сказать, что "Шахтер" и "Динамо" - это как "Ювентус" и "Интер" сейчас в Италии. Все остальные команды могут обыграть друг друга в любой момент. "Днепр-1", например, сыграл вничью во Львове с коллективом, который занимал последнее место (был очень тяжелый матч), а затем одержал победу во встрече с "Динамо". Такая непредсказуемость только украшает чемпионат Украины. После поединка с киевлянами у нас были хорошие эмоции, у футболистов должна появиться уверенность.
Мне очень приятно, что я попал в такой прекрасный тренерский штаб, в котором все хотят учиться и расти. Дмитрий Михайленко - очень открытый человек. Такие же здесь и футболисты, меня хорошо приняли в команде. Прекрасная атмосфера и в клубе, и это прекрасно, когда люди хотят чего-то нового и относятся друг к другу с большим уважением.
Сейчас "Днепр-1" готовится к игре с "Шахтером" (матч состоится завтра, 4 марта, начало в 19:00).
Я уже посмотрел несколько матчей с участием "горняков" и не открою большого секрета, если скажу, что это очень серьезный клуб, в котором собраны классные футболисты. В Украине этой команде пока нет равных, но в Европе у нее не все так гладко, поскольку там и соперники сильнее - и коллективно, так и индивидуально.
Нас ждет непростая, но интересная игра. Сейчас "Шахтер" тренирует португальский специалист Луиш Каштру, а его предшественник, Паулу Фонсека, проделывает отличную работу в "Роме". У него случаются неудачи, но в Италии положительно оценивают работу этого специалиста, так как его команда демонстрирует хороший футбол.