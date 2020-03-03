Итальянский ассистент коуча Днепр-1 сравнил Динамо и Шахтер с двумя командами Серии А

Луиджи Ночентини, ассистент по тактике главного тренера "Днепр-1" Дмитрия Михайленко, высказался о соперничестве в УПЛ и подготовку своей команды к игре с "Шахтером".

По его словам, в первых двух турах 2020 года были много неожиданных результатов.

Но уже можно сказать, что "Шахтер" и "Динамо" - это как "Ювентус" и "Интер" сейчас в Италии. Все остальные команды могут обыграть друг друга в любой момент. "Днепр-1", например, сыграл вничью во Львове с коллективом, который занимал последнее место (был очень тяжелый матч), а затем одержал победу во встрече с "Динамо". Такая непредсказуемость только украшает чемпионат Украины. После поединка с киевлянами у нас были хорошие эмоции, у футболистов должна появиться уверенность.

Мне очень приятно, что я попал в такой прекрасный тренерский штаб, в котором все хотят учиться и расти. Дмитрий Михайленко - очень открытый человек. Такие же здесь и футболисты, меня хорошо приняли в команде. Прекрасная атмосфера и в клубе, и это прекрасно, когда люди хотят чего-то нового и относятся друг к другу с большим уважением.

Сейчас "Днепр-1" готовится к игре с "Шахтером" (матч состоится завтра, 4 марта, начало в 19:00).