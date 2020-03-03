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Бил девушку - или нет? Олейник рассказал историю, за которую Суркис ударил Милевского

Премьер-лига
(1 голосов)

О ночной жизни экс-динамовцев

Бил девушку - или нет? Олейник рассказал историю, за которую Суркис ударил Милевского
Новина українською

Бывшие игроки киевского "Динамо", Денис Олейник и Артем Милевский, вспомнили скандальную историю 2008 года, в которую вдвоем попали в киевском ночном клубе.

Денис заметил, что было где-то около 12 ночи - в клубе негде было сесть.

Мы с Артемом сели за барную стойку. Сзади девушка протягивает руку по коктейль, который заказала. Хотела забрать его. Или ее сзади подтолкнули, или что - разлила мне свой коктейль на брюки. Я поворачиваюсь с вопросом: "Что это?". А она сразу посылает меня. Я говорю: "Ты хотя бы извинилась!".

Дениса перебил Артем: "Такого же не было - извинись и не выдумывай. Ударил же ее".

"Никого я не бил! Она показала мне средний палец, - бросился уверять Олийник. - Я за палец ее хватал, а она мне вылила коктейль".

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"Ты каждую историю рассказываешь - и ты никогда ни при чем. Я знаю, что ты ударил", - заметил еще один экс-динамовец Александр Алиев.

"Нет, я за горло взял! Я не бью женщин, запомни. Никогда не бил. За горло взять мог, но бить - никогда ...Санечка, ты суды по себе", - ответил Олейник Алиеву.

На следующий день после истории с девушкой в клубе у Милевского состоялися разговор с Игорем Суркисом.

Игорь Михайлович такой: "Ты охр...л вообще!". Подошел, ударил меня и говорит: "Если такая ситуация, то вы извиняйтесь, что ли". Говорит: "И того повязали, думаешь, я не знаю?". В итоге - полтишок, как всегда.

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В статье: Денис Олейник Артем Милевский Игорь Суркис Александр Алиев Арсенал (Киев) Динамо (Киев)
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Источник:
Ютуб-канал Міля

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Комментарии (1)
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Алекс-666 (Запорожье)
03.03.2020 в 11:29
В мире жывотныхъ.
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