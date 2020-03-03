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Кузык отдал свой номер в Десне Левану Арвеладзе

Премьер-лига
(1 голосов)

Левану принципиально

Кузык отдал свой номер в Десне Левану Арвеладзе
Новина українською

Полузащитник "Десны" Орест Кузык после игры с "Мариуполем" (4:0) рассказал о матче и признался о причине изменения номера.

Орест вспомнил, что тренерский штаб дал установку не давать спокойно разыгрывать мяч.

Стараться накрывать соперника на его половине поля. Пытались выполнять установку тренера, считаю, что это нам удалось.

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Накануне Орест отдал свой номер "9" Левана Арвеладзе, который зимой вернулся в Десну с "Зари".

Пришел Арвеладзе, говорит: "Хочу 9 номер, иначе не могу играть. Можешь поменяться?". Я говорю: "Мне не важно, если тебе есть разница - нет проблем, поменяюсь.

Теперь Леван играет под №9, а Орест - 77.

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В статье: ФК Мариуполь Десна (Чернигов) Орест Кузык Леван Арвеладзе
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