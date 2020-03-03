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Кардаш высказался о Дуэлунде и Пивариче в Динамо
Анонсирует сегодняшнюю игру
Экс-игрок "Динамо" Василий Кардаш поделился ожиданиями от предстоящей игры киевлян с "Колосом" (сегодня в 19:30).
- В матче с "Колосом" "Динамо" захочет реабилитироваться после проигрыша от "Днепра-1". Продолжается ожесточенная борьба за второе «лигочемпионовское» место, поэтому "Динамо" не имеет права терять очки. Болельщики киевлян ждут от команды побед и только побед.
- После поражения от "Днепра-1" динамовцы смогут собраться и показать свою игру с "Колосом"?
- Уровень игроков «Динамо» выше, чем у "Колоса", при всем уважении к команде с Ковалевки. Конечно, динамовцы захотят показать совсем другую игру и реабилитироваться за поражение. Такой клуб, как "Динамо", всегда нацелен на максимальный результат.
- Какие сильные стороны в игре гостей можно было бы отметить?
- Прежде всего, это командная игра. Было усиление перед началом второй части сезона. Посмотрим, как проявят себя новички "Колоса".
- "Колос" уверенно закрепился в первой шестерке. В этом сезоне вас удивила эта команда?
- Никто не думал, что будет зубастый новичок, претендующий на первую шестерку. Думаю, и "Колосу" будет интересно попробовать себя на фоне сильного соперника.
- Восстановился Дуэлунда - это усиление для "Динамо"?
- Думаю, что да. Многие болельщики ждут от него результативной игры. В этом или следующем сезоне Миккель проявит себя с лучшей стороны. Класс игрока этому соответствует. Думаю, все получится. Конечно, место в стартовом составе - это шанс закрепиться и остаться в нем.
- Миколенко не сыграет с "Колос" из-за дисквалификации. Пиварич сможет заменить Виталия?
- Подбор игроков в "Динамо" такой, что команда не может зависеть от одного игрока. Думаю, что в любом случае, тренер найдет замену Миколенко. Это не критическая ситуация.