Лучкевич: С Колосом потеряли 1 очко, а с ФК Львов - 3

Игрок правого фланга "Александрии" Валерий Лучкевич рассказал о неудачном старте команды в УПЛ.

Игрок заметил, что это уже не первый раз команда тяжело втягивается после перерыва в чемпионате.

Обидно, что с Колосом потеряли очко, а с ФК "Львов" - 3 очка. Не смогли дожать соперника и в концовке пропустили. Но это футбол.

Да, мы разочарованы, недовольны результатом, моментами и своей игрой. Но будем работать и будем готовиться к "Карпатам".