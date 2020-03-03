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Лучкевич: С Колосом потеряли 1 очко, а с ФК Львов - 3
Теперь готовятся во Львове к "Карпатам"
Игрок правого фланга "Александрии" Валерий Лучкевич рассказал о неудачном старте команды в УПЛ.
Игрок заметил, что это уже не первый раз команда тяжело втягивается после перерыва в чемпионате.
Обидно, что с Колосом потеряли очко, а с ФК "Львов" - 3 очка. Не смогли дожать соперника и в концовке пропустили. Но это футбол.
Да, мы разочарованы, недовольны результатом, моментами и своей игрой. Но будем работать и будем готовиться к "Карпатам".
Это ...хорошая, боевая команда, тоже не очень хорошо стартовали. Но видно, что хотят играть в футбол. Даже на полях не очень хорошего качества. Стараются комбинационно играть.
Будем тщательно разбирать их на теоретическом занятии. Тренер скажет, как надо действовать.