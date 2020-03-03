Лучший футболист 20-го тура украинской Премьер-лиги по версии читателей UA-Футбол

Украинский чемпионат продолжается и с каждым туром дарит новые неожиданные, а порой и вовсе сенсационные результаты. Вот и 20-й тур этого праздника футбола не стал исключением. Конечно же, не обошлось и без супергероев.

О них и поговорим.

Путем голосования в нашем telegram-канале, была сформирована тройка номинантов.

3-е место – Заури Махарадзе ("Заря") и Андрей Тотовицкий ("Десна")

"Заря" смогла воспользоваться осечками конкурентов и выбраться на второе место в турнирной таблице. Но матч с "Олимпиком" дался подопечным Виктора Скрипника крайне непросто. Если бы не чудеса в рамке ворот от Заури Махарадзе – ни о каком успехе не могло быть и речи. Украино-грузин отбивал абсолютно все, что летело в ворота, хоть после ударов в упор, хоть после выходов один на один. Партнерам не помешало бы проставиться перед своим голкипером после матча.

Второй командой из лидирующей группы, которая не потеряла очки в этом туре, стала "Десна". Коллектив Александра Рябоконя разобрал на запчасти "Мариуполь", а главным героем поединка стал Андрей Тотовицкий. Новичок клуба начал оправдывать доверия с первых матчей, причем дубль оформил в ворота бывшей команды. Атакующий полузащитник дважды идеально выбрал позицию при угловых, оформив для своих новых одноклубников комфортное преимущество. Заметно, как парень соскучился по большому футболу.

2-е место – Руслан Степанюк ("Ворскла")

"Шахтер" явно отдал слишком много сил в матче с "Бенфикой", а потому на чемпионат сил не хватило даже с ротацией от Луиша Каштру. Но даже в таком виде "горняки" остаются сильнейшей командой чемпионата, а потому принижать заслуги "Ворсклы" не стоит. Полтавчане сначала дали бой "Динамо", а теперь смогли обыграть еще один гранд нашего футбола. И в воротах обоих клубов отличился Руслан Степанюк. Форвард ударно вернулся на родину из Казахстана и принялся спасать свою команду в ее бедственном положении. Главное не сбавлять оборотов.

1-е место - Владислав Супряга ("Днепр-1")

На самом деле, главный герой этого тура был очевиден. Сложно представить более красивую историю, чем хет-трик Владислава Супряги в составе своего родного клуба в ворота клуба, в котором он уже скоро продолжит карьеру. Слишком символично, у фанатов просто не было шансов. Опуская личные драмы молодого форварда, этот результат еще и крайне важен с турнирной точки зрения для команды, сражающейся за попадание в итоговую шестерку. Теперь дело за малым – повторить трюк Степанюка и забить еще и "Шахтеру" уже завтра.

ОФИЦИАЛЬНО! Лучшим игроком 20-го тура по версии читателей UA-Футбол становится Владислав Супряга!

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