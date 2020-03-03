Санжар: К сожалению, судья не поставил пенальти - очень неприятно

Главный тренер "Карпат" Роман Санжар прокомментировал поражение своей команды в матче 20-го тура с "Колосом" (1:2).

"Команда теряет очки. Первый тайм мы действительно провалили, сыграли его плохо. У нас выпало много игроков. Но во втором ответили достойно, забили гол и имели возможность сравнять счет, если бы рефери поставил пенальти. К сожалению, он этого не сделал - очень неприятно", - сказал Санжар.

Напомним, что после 20-ти туров УПЛ "Карпаты" с 12-ю очками замыкают турнирную таблицу УПЛ.