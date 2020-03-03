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Тотовицкий: Мог вернуться в Кортрейк, но хотел остаться в Украине

Премьер-лига
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Хавбек доволен, что перешел в Десну

Тотовицкий: Мог вернуться в Кортрейк, но хотел остаться в Украине
Новина українською

Полузащитник Андрей Тотовицкий рассказал о своем переходе из "Шахтера" в "Десну".

"До того, как агент позвонил с предложением перейти в "Десну", была возможность вернуться в "Кортрейк". Но я хотел остаться в Украине и получить стабильную игровую практику. Благодарен "Десне", что здесь поверили в меня и дали возможность играть. Приятно было, когда позвонил и лично Александр Рябоконь. После такой встречи в клубе, хорошего приема, я доволен, что сделал правильный выбор.

Мне нравится бельгийский чемпионат. Когда я там был, мне очень нравилось там играть – нет такой силовой борьбы, больше комбинационного футбола. Но у меня жена беременна вторым ребенком, поэтому пока предпочел для себя играть за команду на родине, которая борется за медали и еврокубки, чем ехать за границу без таких амбициозных турнирных задач. Не хочу сказать, что "Кортрейк" – плохая команда, это достойный участник сильного бельгийского чемпионата", – сказал Тотовицкий.

Напомним, что Тотовицкий играл в аренде в "Кортрейке" в сезоне 2016-2017.

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В статье: Андрей Тотовицкий Шахтер (Донецк) Кортрейк
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Источник:
Sport Arena

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