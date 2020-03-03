Динамо - Колос: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

На данный момент обе команды занимают места в верхней шестёрке. "Динамовцы" идут третьими с отставанием в один балл от "Зари", поэтому победа сегодня позволит им хотя бы на сутки вернуться на вторую позицию в Премьер-лиге. "Колос" ещё ведёт борьбу за ТОП-6. Чтобы досрочно решить вопрос с попаданием на втором этапе в число сильнейших команд страны, ковалёвцам нужно побеждать сегодня. По итогам нынешнего тура подопечные Руслана Костышина точно не потеряют своего шестого места, однако впереди их ждёт не менее тяжелый поединок - против "Шахтёра".

Ранее UA-Футбол сделал свой прогноз на этот матч, поставив на "плюсовую" фору в пользу гостей встречи.

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"Динамо" - "Колос" смотреть видео онлайн трансляцию поединка можно прямо в этой новости ниже в плеерах Youtube-канала ФК "Динамо" и канала "2+2".

Favbet-лига. Первый этап. 21-й тур

3 марта. Киев. НСК "Олимпийский". Начало в 19:30

"Динамо" (Киев) - "Колос" (Ковалёвка)

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