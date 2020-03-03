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Аякс предлагал Днепру-1 за Супрягу 3 млн евро, Динамо дало 6

Премьер-лига
(2 голосов)

Игорь Цыганык рассказал, почему Динамо разрешило играть Супряге

Аякс предлагал Днепру-1 за Супрягу 3 млн евро, Динамо дало 6
Новина українською

Украинский журналист и ведущий "Профутбола" Игорь Цыганык рассказал, почему форвард "Динамо" Владислав Супряга, который играет в аренде в "Днепре-1", смог сыграть против киевской команды в недавнем матче 20-го тура УПЛ (3:1), где сделал хет-трик.

По словам Цыганыка, летом 2018 года, когда форвард играл за "Днепр-1" еще на постоянной основе, Супрягу на одном из сборов юношеской сборной Украины приметил амстердамский "Аякс". Клуб из Нидерландов предложил за игрока 3 млн евро, однако "Динамо", которое также следило за парнем, быстро сориентировалось, и перебило цену "Аякса" в два раза, то есть, заплатило "Днепру-1" 6 млн евро (такая сумма стоит в официальных документах по трансферу).

Впрочем, "Динамо" также договорилось с "Днепром-1" о том, что данная сумма будет разбита на несколько траншей, и на данный момент она еще полностью не погашена.

Именно поэтому при аренде форварда "Днепр-1" и настоял на пункте контракта, что сможет использовать Супрягу в матчах против "Динамо", пока все деньги за него не будут выплачены полностью.

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В статье: Динамо (Киев) Игорь Цыганык СК Днепр-1 Владислав Супряга
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Источник:
Football Hub

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Комментарии (7)
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bulpi (Днепропетровск)
03.03.2020 в 20:33
Менеджеру Днепра, который настоял на этом пункте, +100 в карму! И премию :)
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0
0
urik (Кривой Рог)
03.03.2020 в 19:38
Вот эти дурные вбросы читает это "юное" горе-дарование... Слабенький ,нестабильный с элементами перспективы пацаненок... В Аяксе может что-то бы научили,но не судьба...
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+1
0
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Инспектор ( )
03.03.2020 в 19:32
Как у нас любят мифы. Какие 6 млн? А народ верит....
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0
0
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Mariner888 (Одесса)
03.03.2020 в 19:23
Жадность Суркиса згубила))) Отдал бы все 6 лямов сразу - может и не продули бы позорно.
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0
0
balamyt (Boston)
03.03.2020 в 19:16
Я бы отдал в Айкс ..Может уже в Реале или Барсе оказался..бы.(.В Айяксе умеют раскручивать молодых ).Талант ведь очевиден..Он может стать Шевой №2
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+1
0
avatar
Wreck (Киев)
03.03.2020 в 18:58
Угробили карьеру парню. Надо было в Аякс, какое Динамо?!
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+3
0
аалекс ( Крым)
03.03.2020 в 18:52
Руководство Днепра 1, как чувствовало, прописав этот пункт в контракте.
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+3
0

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