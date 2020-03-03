Аякс предлагал Днепру-1 за Супрягу 3 млн евро, Динамо дало 6

Украинский журналист и ведущий "Профутбола" Игорь Цыганык рассказал, почему форвард "Динамо" Владислав Супряга, который играет в аренде в "Днепре-1", смог сыграть против киевской команды в недавнем матче 20-го тура УПЛ (3:1), где сделал хет-трик.

По словам Цыганыка, летом 2018 года, когда форвард играл за "Днепр-1" еще на постоянной основе, Супрягу на одном из сборов юношеской сборной Украины приметил амстердамский "Аякс". Клуб из Нидерландов предложил за игрока 3 млн евро, однако "Динамо", которое также следило за парнем, быстро сориентировалось, и перебило цену "Аякса" в два раза, то есть, заплатило "Днепру-1" 6 млн евро (такая сумма стоит в официальных документах по трансферу).

Впрочем, "Динамо" также договорилось с "Днепром-1" о том, что данная сумма будет разбита на несколько траншей, и на данный момент она еще полностью не погашена.

Именно поэтому при аренде форварда "Днепр-1" и настоял на пункте контракта, что сможет использовать Супрягу в матчах против "Динамо", пока все деньги за него не будут выплачены полностью.