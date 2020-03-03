Павелко: Верю, что в перспективе Конгресс УЕФА состоится в Киеве

В Амстердаме прошел 44-й Конгресс Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA). В нем принял участие и президент Украинской ассоциации футбола, член Исполкома УЕФА Андрей Павелко.

По итогам Конгресса Павелко заявил, что приложит усилия для того, чтобы данный форум состоялся и в Украине.

"Символично и то, что Конгресс УЕФА проходил в Амстердаме, где наша национальная сборная стартует в финальной части континентального первенства, до начала которой остается лишь 101 день. Знаковым является и решение исполкома УЕФА, принятое накануне и поддержаное сегодня конгрессом, о проведении следующего Конгресса УЕФА в столице наших соседей белорусов - в Минске. Верю, что в перспективе семья УЕФА посетит для проведения высокого собрания и в Киев, - заявил Павелко.